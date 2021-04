Fino all’85% di sconto su tanti titoli in preorder su CDKeys!

Continuano gli sconti sul popolare store online CDKeys, che propone tantissimi titoli di prossima uscita con sconti che possono arrivare sino all’85%, tra cui troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento e degno di entrare nella vostra libreria digitale.

Ad esempio, tra i vari articoli potete trovare Train Simulator Collection, raccolta che include vari DLC per Train Simulator (è richiesto il gioco base), quali Train Simulator: Frankfurt – Koblenz Route, Train Simulator: Fife Circle Line: Edinburgh – Dunfermline Route, Train Simulator: Peninsula Corridor: San Francisco – Percorso Gilroy e Train Simulator: LGV: Marsiglia – Avignone. Il tutto per soli 17,69€, rispetto ai 117,99€ di listino. Si tratta di un’offerta imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Altro gioco piuttosto interessante, soprattutto a prezzo scontato, è Resident Evil Village, acquistabile a soli 41,29€, rispetto ai 58,49€ di listino, prossimo capitolo della celeberrima saga Capcom che vi vedrà vestire nuovamente in panni di Ethan Winters, protagonista di Resident Evil 7, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo e si addentrerà all’interno di un gigantesco castello abitato da quelle che sembrano delle vampire con poteri soprannaturali.

Oltre a Ethan, il titolo vedrà la presenza di un vero e proprio veterano della saga, Chris Redfield, il cui ruolo rimane ancora un po’ oscuro, tanto che potrebbe anche essere un nemico da affrontare, dato che apparentemente si dovrebbe macchiare dell’omicidio di Mia, moglie di Ethan. Resident Evil Village sarà lanciato il 7 maggio di quest’anno.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate la nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

