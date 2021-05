Fino al 38% di sconto sulle cuffie gaming tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 20 maggio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle cuffie gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo le cuffie gaming Logitech G635, che attualmente potete portarvi a casa a soli 124,65€, rispetto ai 154,99€ usuali di listino, per un sconto di 20%.

Le cuffie gaming Logitech G635 sono dotate di imbottiture in spugna di qualità premium circumaurali di diametro maggiore per adattarsi completamente alle vostre orecchie in modo da fornirvi un comfort ottimale. I due padiglioni sono attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate, oltre al supporto per il DTS Headphone:X 2.0 e un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso rosso.

Le cuffie gaming Logitech G635 sono di fatto tra le migliori cuffie gaming presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm e progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni gamer. Grazie all’Intelligenza Artificiale, suoni e colonne sonore saranno riprodotti in maniera perfetta, donandovi anche il vantaggio tattico di poter identificare la posizione degli avversari tramite i suoni dei loro passi e della ricarica delle armi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle cuffie gaming tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Le offerte del giorno di Amazon: sconti sulle cuffie gaming

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon