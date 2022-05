Final Fantasy VII Remake, Square mostra Claudia Strife

Square Enix ha celebrato la Festa della Mamma del 2022 con uno sguardo ad alcuni nuovi concept art di Final Fantasy VII Remake, che mostrano Claudia Strife, madre del protagonista Cloud.

Dopo il clamore generato dal rifacimento i fan sono sempre molto felici quando scoprono dettagli inediti del gioco.

Mentre i fan fantasticano quindi sulla seconda parte del Remake – tanto da realizzare box art e titolo non ufficiali – ora è Square a fare un piccolo regalo ai fan.

Come riportato anche da PSU, Claudia è stata vista nell’originale Final Fantasy VII uscito su PSOne, dove appare in una sequenza flashback con Cloud.

Durante la sequenza in questione, vediamo la donna incoraggiare suo figlio a sistemarsi con una ‘bella ragazza’, sebbene Cloud non sembri essere molto interessato.

In ogni caso, potete dare un’occhiata alla nuova concept art che trovate poco sotto, un’immagine che rappresenta Claudia come appare in Final Fantasy VII Remake.

Sicuramente, l’aspetto umile ben si sposa con la figura di una madre giovane e premurosa, non cosciente del fatto che suo figlio cambierà le sorti del pianeta.

Morta cinque anni prima degli eventi del gioco durante l’incidente di Nibelheim, Cloud ha ricordi molto vaghi della donna, sebbene le sue parole sono tra le poche cose che gli sono rimaste impresse del suo passato.

