Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 in forte sconto! Risparmi il 23%!

Se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5 e ancora non avete giocato a Final Fantasy VII Remake, è giunto il momento di rimediare! Amazon, il noto portale e-commerce, sta offrendo Final Fantasy VII Remake Intergrade a un prezzo assolutamente vantaggioso!

Final Fantasy VII Remake Intergrade vi trasporterà in un mondo caduto sotto il controllo della malvagia compagnia elettrica Shinra. Nei panni di Cloud Strife e dei suoi compagni di un’organizzazione anti-Shinra chiamata Avalanche, dovrete porre fine allo sfruttamento delle risorse del pianeta da parte della società. Tuttavia, non sarà l’unico pericolo in agguato: Sephiroth, un leggendario guerriero che si credeva morto diverso tempo addietro, farà la sua comparsa e sarà più pericoloso che mai.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, grazie alla potenza di PS5, offre texture, sfondi e un sistema di illuminazione migliorati rispetto all’edizione originale su PS4. Inoltre, è possibile scegliere tra due modalità grafiche distinte: la prima darà priorità alla risoluzione 4K offrendo un maggior livello di dettaglio, mentre la seconda garantisce un’azione fluida e veloce a 60 fps. Oltre a ciò, vengono sfruttate anche le capacità del controller DualSense per un coinvolgimento ancora maggiore, mentre i caricamenti sono praticamente istantanei, grazie all’SSD NVMe della console. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo episodio avente la ninja Yuffie Kisaragi come protagonista, accompagnata dal misterioso Sonon.

In genere, Final Fantasy VII Remake Intergrade viene proposto a 53,26€, ma oggi potete portarlo a casa a soli 40,99€, con uno sconto del 23%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare uno dei migliori titoli esclusivi per PS5 a un prezzo eccezionale.

