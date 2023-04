Final Fantasy 16, un fan avrebbe svelato l’intera mappa del gioco

Final Fantasy XVI è stato di recente al centro di una lunga presentazione, grazie a un intero State of Play dedicato tenutosi durante la serata del 13 aprile.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo davvero interessante su Amazon), i giocatori aspettano con trepidazione il prossimo capitolo della saga Square.

Ora, a seguito delle novità mostrate in occasione dello State of Play, sembra proprio che i fan non se ne siano stati con le mani in mano.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, un fan sarebbe riuscito a mettere in piedi la mappa di gioco di FFXVI, mettendo insieme tutte le informazioni rilasciate sino ad ora.

Un fan sfegatato di Final Fantasy 16 ha messo insieme la mappa del gioco utilizzando filmati preesistenti e interviste agli sviluppatori.

Utilizzando il sito ufficiale di FFXVI, la presentazione del gioco State of Play della scorsa settimana e il recente panel del PAX East 2023, un giocatore è stato in grado di compiere un piccolo miracolo.

Questi ha infatti messo insieme la mappa completa basata sul mondo di Valisthea. La costruzione realizzata dal fan è visibile qui sotto e ruota attorno alle regioni del gioco divise in diverse parti, dato che Final Fantasy 16 non sarà un gioco completamente open-world.

Sappiamo già che in Final Fantasy 16 ci saranno quattro aree principali esplorabili, che sono il fulcro della mappa di Valisthea.

Il fan in questione ha scommesso che si tratta delle aree di Rosaria, Sanbreque, Dhalmekia e Waloed, oltre al fatto che ci sarebbero anche aree più piccole, tra cui l’imponente Crystalline Dominion e i Fallen Northern Territories, da cui proviene Jill.

Non è stato confermato che queste aree più piccole saranno effettivamente giocabili, quindi è possibile che non visiteremo tutte le zone elencate nella mappa creata dal fan. Tuttavia, questa sembra piuttosto vasta in termini di dimensioni e scala, anche se le quattro aree principali sono gli unici luoghi importanti del gioco finale.

Molti fan nei commenti al post su Reddit scommettono che visiteremo queste aree ma che l’intera mappa cambierà nel corso del gioco. Considerando che uno dei punti principali della trama di Final Fantasy 16 è l’arrivo di una vera e propria piaga che metterà in ginocchio il mondo, è probabile che vedremo parti della mappa del gioco logorarsi con il progredire della storia di Clive.

Nel mentre, Final Fantasy XVI ha iniziato a scalare le classifiche dei giochi più venduti su Amazon US ed EU, anche grazie allo State of Play dedicato.

Alcune settimane fa abbiamo in ogni caso avuto la possibilità di testare il gioco in anteprima: nel nostro provato vi spieghiamo che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

Infine, scoprite dove acquistare Final Fantasy XVI per PlayStation 5 ai prezzi migliori disponibili sul mercato, grazie ai nostri consigli per gli acquisti.