FIFA 23 Sam Kerr Edition per PS5 a un prezzo imperdibile! 63% di sconto!

Non avete ancora preso FIFA 23? Oggi è l’occasione ideale per farlo! Il noto portale e-commerce Amazon ha messo a disposizione un’offerta straordinaria per acquistare la versione PS5 di FIFA 23 Sam Kerr Edition a un prezzo molto vantaggioso.

Sfruttando le promozioni di Amazon, oggi avete l’opportunità di portare a casa l’edizione PS5 di FIFA 23 Sam Kerr Edition, la quale include, oltre al gioco principale, una gamma di contenuti esclusivi per il vostro club e FIFA Ultimate Team, a soli 29,99€, con uno sconto del 63% e un risparmio effettivo di 50€ rispetto al prezzo di listino abituale di 79,99€.

FIFA 23 rappresenta l’ultima edizione della rinomata saga sportiva, prima di cedere il passo ad EA Sports FC nella prossima stagione. Il titolo presenta numerose innovazioni che mirano a potenziare l’esperienza di tutti gli appassionati di calcio. La principale peculiarità di FIFA 23 consiste nel nuovo HyperMotion 2, che consente ai calciatori di muoversi in maniera più scorrevole e autentica, oltre a facilitare una maggiore interazione tra i componenti della formazione.

FIFA 23 propone inoltre una grafica perfezionata, che rende il gioco ancora più spettacolare e coinvolgente. Ogni particolare è stato attentamente studiato per garantire il massimo realismo, dalle fasi pre-gara alla sfida sul terreno di gioco. In aggiunta, FIFA 23 offre un’ampia personalizzazione dei protagonisti, permettendo agli utenti di creare formazioni esclusive.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

