FIFA 21, The Sims 4 ed accessori d’informatica in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Partiamo da FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021 e disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Un’intelligenza artificiale che si è ritrovata potenziata grazie all’applicazione, opzionale, della modalità Competitiva, in cui può replicare il comportamento dei migliori pro player di FIFA; a questo livello, la vediamo spesso eseguire finte e tenere un ritmo asfissiante, nel quale non appena abbassi la tensione o ti distrai per un attimo ti ritrovi il bomber rivale a tu per tu con il portiere con esiti scontati.

Solitamente FIFA 21 viene proposto a 59,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 29,99€, risparmiando 30€.

Continuiamo con The Sims 4 è un videogioco di simulazione di vita quotidiana, quarta uscita della serie nata da Maxis e disponibile su PC dal settembre del 2014, mentre è approdato anche su PS4 e Xbox One tre anni dopo. Il gioco, così come i precedessori, ci consente di vivere in una realtà alternativa, lasciando una grande libertà a livello di azioni effettuabili.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, fortunatamente “si tratta di un prodotto leggero, fruibile su di una vasta gamma di configurazioni hardware e capace di girare anche su molti laptop, grazie a una speciale “modalità portatile” che alleggerisce l’ambiente grafico e rende il gioco particolarmente fluido“. Per questo motivo, non dovrete certo preoccuparvi di avere una configurazione di fascia alta per godere al meglio del titolo.

Solitamente The Sims 4 viene proposto a 39,99€, ma ora potrete averlo a soli 9,99€, con uno sconto del 75%.

