Far Cry 6 diventa gratis a sorpresa per festeggiare San Valentino

I videogiochi sono un buon modo per festeggiare San Valentino, ancora meglio se Far Cry 6 diventa gratis per il weekend.

L’ultimo titolo della saga action di Ubisoft, che trovate ancora su Amazon, è stato sicuramente apprezzato e molto amato nonostante tutto.

Tanto che, secondo Ubisoft, Far Cry 6 è stato addirittura il gioco dell’anno con una versione ad hoc molto costosa.

E mentre il titolo ha ricevuto gli ultimi DLC negli ultimi mesi, li potete provare gratis per un periodo limitato ora.

Insieme alla versione completa del titolo, ovviamente. Una possibilità che Ubisoft ha annunciato in un modo decisamente particolare.

Su Twitter, in una serie di cartoline a tema San Valentino che contengono alcuni dei giochi più popolari dell’azienda.

La cartolina di Far Cry 6 fa una rima molto sdolcinata con il fatto che è giocabile gratis nel weekend. Cosa che si è rivelata reale come precisato poi da Ubisoft:

Yes, Far Cry 6 is really free this weekend

https://t.co/UVftq2CaBr — Ubisoft (@Ubisoft) February 14, 2023

Per poter giocare gratis a Far Cry 6 per il weekend non dovete far altro che raggiungere il sito ufficiale dell’iniziativa e scaricare la prova gratuita per una delle varie versioni del gioco.

Come spiegato dalla stessa Ubisoft:

«Vivi l’esperienza completa di Far Cry 6 giocando alla versione di prova gratuita! Goditi splendidi panorami, esaltanti scontri a fuoco e una vasta gamma di esperienze di gioco. Goditi l’intero contenuto di Far Cry 6 con un limite all’avanzamento. Quando il tuo periodo di prova sarà finito, i tuoi progressi verranno mantenuti se acquisterai il gioco.»

Un ottimo modo per ingannare l’attesa, lunga e probabilmente lunghissima, per i nuovi capitoli che sono emersi da alcuni rumor nelle ultime settimane.

Ma nel frattempo ci potremo godere The Crew Motorfest, il nuovo capitolo della saga di racing game di Ubisoft che è stato annunciato di recente.

In attesa di vedere quali videogiochi si salveranno dal repulisti che Ubisoft sta facendo negli ultimi periodi.