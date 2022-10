F1 22 è gratis per tutto il weekend, su console e PC

Codemasters ed Electronic Arts hanno da poco annunciato un weekend di gioco gratuito per F1 22, il tutto in occasione del GP Aramco degli Stati Uniti.

Il gioco, che trovate anche su Amazon, è sicuramente uno dei racing più apprezzati degli ultimi tempi, sia dagli appassionati di Formula 1 che dagli estimatori di titoli corsistici in generale.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «F1 2022 ha superato il nostro test, dimostrandosi rinnovato e divertente anche se non perfetto. Si tratta di un titolo che presenta un modello di guida adatto a tutti, dai neofiti ai veterani, con molte modalità tra cui scegliere».

Come riportato da HB, per celebrare il Gran Premio degli Stati Uniti, EA Sports F1 22 sarà disponibile gratuitamente per tutto il fine settimana su PC, PlayStation e Xbox.

Questo fine settimana si svolgerà infatti il Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas di Austin. La gara si svolgerà domenica 23 ottobre e, per festeggiare l’evento, EA Sports offrirà F1 22 per tutto il weekend.

Dal 20 ottobre (alle 09:00 CEST) al 24 ottobre (alle 08:59 CEST) sarà possibile giocare gratuitamente alla versione completa di F1 22 su PS5, PS4 e PC via Steam. Le versioni Xbox Series X/S e Xbox One saranno invece gratuite fino al 23 ottobre.

La descrizione ufficiale recita:

Sali in macchina per una nuova stagione con nuovi design delle auto e cambiamenti regolamentari che ridefiniscono la giornata di gara, mettiti alla prova sul nuovo Miami International Autodrome e assaggia lo sfarzo e il glamour nella modalità F1 Life. Gareggia con le nuove splendide auto della stagione 2022 di Formula 1 con l’autentica formazione di 20 piloti e 10 scuderie, e prendi il controllo della tua esperienza vivendo sequenze di gara immersive o cinematiche.

Durante questo periodo, potrete accedere gratuitamente al gioco completo e, se vorrete acquistarlo, potrete beneficiare di sconti e conservare i vostri progressi.

Restando in tema di giochi gratuiti, lato Xbox Game Pass, è infatti disponibile da ora il gioco gratis al day one più atteso di ottobre.