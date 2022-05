Abbiamo provato F1 2022: scopriamo il GP di Miami

In questi giorni abbiamo potuto dare un primo veloce sguardo a F1 2022, nel nuovo circuito di Miami e vogliamo raccontarvi quanto abbiamo visto. Il videogioco di casa EA e Codemasters uscirà quest’estate ed è pronto a portare alcune novità: la prima grande introduzione di quest’anno riguarda proprio il Gran Premio di Miami ed è qui che ci soffermeremo oggi.

Per il momento, non scenderemo nei dettagli della fisica o della guida, anche se non mancheranno in seguito alcuni aggiornamenti in merito. Sappiate che F1 2022 introdurrà anche le gare F1 Sprint, la modalità F1 Life, oltre a “La mia squadra” e la modalità Carriera. Quest’anno, inoltre, il titolo supporterà il VR con Oculus Rift o HTC Vive. Ci sarà una nuova IA Adaptive e tante possibilità sia per i neofiti, che per i veterani della serie.

Senza ulteriori giri di parole, scendiamo sulla pista del Gran Premio di Miami per raccontarvi com’è andato questo primo approccio sui bolidi monoposto della Formula 1.

Il GP di Miami arriva anche in F1 2022

Nonostante tutto, il GP di Miami è uno dei più attesi, probabilmente poiché si tratta di una vera novità. È una corsa mai vista, che cerca di popolare un luogo che non si è mai sbilanciato troppo sulla Formula 1. Il tracciato è fresco di realizzazione ed è stato costruito a Miami Gardens, nella zona che circonda l’Hard Rock Stadium.

Non mancano tribune che sfoggiano lusso da tutte le parti, piscine, ma anche porti turistici per yacht. Insomma, una struttura realizzata a puntino e pronta per essere percorsa da bolidi ad alta velocità. Come si traduce tutto questo nel nuovo titolo di casa EA Codemasters?

Il GP di Miami di F1 2022 piace, ma è troppo anonimo

F1 2022 non vuole privarsi delle novità introdotte nella realtà e, quest’anno, porta il nuovo circuito di Miami con tutte le sue caratteristiche. Si tratta di una pista completamente nuova, forse un po’ “strana” rispetto agli standard, ma decisamente divertente. Che siate neofiti o veterani, poco importa: ci vorrà un po’ di tempo per poterla imparare. Ma vi raccomandiamo di non demordere. Nonostante possa sembrare un po’ complicata in alcuni punti, con un po’ di pratica riuscirete a dare il meglio di voi.

La pista presenta, sostanzialmente, due parti. La prima parte è molto veloce e alterna curve a destra e curve a sinistra da affrontare praticamente senza toccare freno. La seconda parte, invece, quella centrale è dinamicamente opposta.

Abbiamo un tratto molto stretto, questo perché si tratta di una gara cittadina, in cui non sono concessi errori. Il mantra in questa sezione è frenare, sempre. Il tracciato diventa più insidioso e pieno di curve: si deve girare tanto. Troviamo piccoli tornanti e “S” molto strette. È importante frenare in maniera adeguata al fine di evitare di tagliare le curve, pena l’annullamento del giro. Nonostante possa sembrare un po’ complicata, possiamo dire che di averla trovata davvero divertente.

Quello che non ci ha convinto troppo, però, è la scenografia generale. In F1 2022, infatti, non sembra affatto di guidare a Miami. Anzi, per essere onesti, sembra di guidare sotto un’autostrada. In un punto della pista, infatti, passiamo sotto un ponte che sembra quello di una strada qualunque. Purtroppo, non ci sono molti elementi che ci facciano capire di essere a Miami.

Nulla di caratteristico, niente di particolare. L’unico elemento distintivo è il meteo. Sicuramente una bella pista da vivere alla guida, ma purtroppo ora come ora niente di speciale dal punto di vista dell’atmosfera.

Abbiamo ancora tanto da scoprire

Cos’altro possiamo dire su F1 2022?

Purtroppo, al momento, non possiamo sbilanciarci troppo per quel che concerne il gameplay, la fisica o la grafica – ma non preoccupatevi, torneremo a breve con ulteriori dettagli. Quello che possiamo aggiungere è che F1 2022 cercherà di concedere a tutti l’opportunità di giocare.

Non mancheranno modalità dedicate ai veterani della saga, ma anche aperte ai neofiti. Il titolo è pensato per un pubblico ampio e variegato. Tra le tante introduzioni avremo un sistema di guida rivisitato, novità dal punto di vista dell’aerodinamica, ma anche aspetti legati alla gestione della gara. Safety car, pit stop e molti altri aspetti diventeranno interessanti all’interno del capitolo.

Quest’anno, inoltre, vediamo l’inserimento di una nuova modalità che esce dagli schemi di un classico Formula 1: parliamo di F1 Life, la sezione che vi permetterà di vivere la vita fuori dalla semplice gara. In questa modalità avremo modo di creare un avatar e sfoggiare i nostri look. Non mancherà la possibilità di esibire anche le nostre Supercar. Al momento, non abbiamo avuto modo di testare la modalità, ma speriamo di potervi raccontare qualcosa di più dettagliato più avanti.

Inoltre, ultima interessante novità, soprattutto per gli utenti PC, è la compatibilità con il VR. Finalmente, infatti, F1 2022 supporterà i visori per la realtà virtuale su computer: l’idea è di rendere i brividi e le emozioni in pista sempre più reali.

Ci vedremo in pista a luglio, ma nel frattempo continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti in merito al titolo (che potete acquistare anche su Amazon).