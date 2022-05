F1 2022 abbonda di novità e possiamo vederle finalmente in azione

Quello appena passato non è stato un weekend entusiasmante per noi tifosi della Rossa, con Charles Leclerc che, dopo una non encomiabile strategia del muretto, si è ritrovato ad accontentarsi della quarta piazza durante il Gran Premio di Montecarlo, nonostante fosse partito in pole position.

Eppure, potremo presto provare a rifarci in F1 2022. Il nuovo videogioco ufficiale della Formula 1 (lo trovate su Amazon) inizia a farsi molto vicino e, in vista del debutto del 1 luglio prossimo, Electronic Arts e Codemasters hanno alzato ulteriormente il sipario sull’opera, svelando le novità attraverso un trailer inedito.

Lo potete vedere di seguito.

Al di là della fisica migliorata, di cui la nostra Giulia vi aveva già dato conto nella nostra video anteprima, il gioco includerà anche la nuova modalità F1 Sprint, ma anche momenti iconici dei weekend in pista – come i giri di formazione, le soste ai box comprensive di errori (meglio non commentare la cosa dopo l’ultimo GP, ndr) e anche la discesa in pista della safety car in caso di situazioni pericolose.

Inoltre, sarà possibile guidare otto supercar nell’Hot Lap Pirelli, mentre i tracciati di Spagna, Australia e Abu Dhabi sono stati aggiornati per ricreare le novità che i fan vedranno (o hanno già visto) nelle rispettive piste.

«F1 22 permette ai giocatori di vivere le loro fantasie di Formula 1 sia in pista che fuori. I giocatori sono entusiasti di entrare nella nuova era della Formula 1 con l’introduzione di nuove auto, regolamenti e un maggiore controllo dei momenti della giornata di gara» ci ha spiegato Lee Mather, F1® Senior Creative Director di Codemasters, attraverso il comunicato ufficiale con cui siamo stati raggiunti dal publisher EA.

«F1 22 permette ai giocatori di essere più socievoli con i loro amici anche lontano dal circuito. Lo spazio personalizzato all’interno di F1 Life permette ai giocatori di sfoggiare la propria collezione di auto e accessori imperdibili e di essere l’invidia di amici e rivali».

A proposito di F1 Life, parliamo di quello che EA definisce come un «nuovo hub sociale», pensato per sfoggiare i vostri outfit, i trofei che avete guadagnato in pista e le vostre vetture. Potrete così personalizzare il vostro alter ego, sfruttando le ricompense ottenibili semplicemente giocando.

Il gioco (già prenotabile su Amazon, se volete), ricordiamo, sarà anche dotato di una intelligenza artificiale adattiva, che permetterà di impostare gli sfidanti sul proprio livello di abilità. In alternativa, potrete anche eliminare determinate complessità a piacimento, per rendere l’esperienza il più accessibile possibile.

F1 2022 è atteso su PC (con anche la VR), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se volete sapere quanto ci ha convinti fino a ora, vi raccomandiamo di tuffarvi a piena velocità nella nostra video anteprima con tanto gameplay.