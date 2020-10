Per la prima volta anche gli eSport entrano nella Settimana europea dello sport

Si è conclusa la Settimana Europea dello Sport, che dal 2015 sottolinea l’importanza dell’attività sportiva per il benessere del nostro corpo. Per la prima volta, però, anche gli eSport hanno fatto parte dell’iniziativa, con la partecipazione del team di giocatori professionisti di Mkers – squadra che va a braccetto con lo sport tradizionalmente inteso avendo tra gli investitori, tra gli altri, volti noti come Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi.

«La Settimana europea dello sport, tenutasi dal 23 al 30 settembre, ha prodotto numerose attività sul territorio con un cruciale obiettivo: promuovere il benessere fisico e mentale e lo stile di vita sano e attivo. Per fare ciò, Mkers, unico team del settore eSport ad aver partecipato al progetto, ha coinvolto grandi personalità del web e del mondo competitivo, per cercare di sensibilizzare il pubblico sulla rilevanza dell’attività fisica e della cultura dello sport» leggiamo nella nota ufficiale diramata per l’evento.

È infatti fondamentale un unione tra preparazione fisica, mentale e sportiva per riuscire a imporsi nel mondo degli eSport: l’allenamento e il perfezionamento sono fondamentali, esattamente come in qualsiasi disciplina sportiva tradizionale.

«La Settimana europea dello sport, grazie all’eccezionale supporto ottenuto da tutti i partecipanti, ha avuto ottimi riscontri sui canali social più rilevanti, sbarcando per la prima volta anche su Twitch e Tik Tok, le piattaforme più in voga del momento. Sotto l’hashtag #BeActive, infatti, i fruitori hanno postato i propri contenuti, concepiti per evidenziare il loro legame con lo sport e l’attività fisica. Entrando nel dettaglio, Tik Tok ha superato le 2 milioni e mezzo di visualizzazioni in appena sette giorni, Instagram ha raggiunto più di 400 mila profili, mentre gli utenti hanno generato 400 video tra Twitch e Tik Tok, dimostrandosi estremamente coinvolti nell’attività.»

Non dimenticatevi, quindi, che videogiocare è fantastico, ma riuscire a unire il nostro hobby preferito all’attività fisica e a uno stile di vita sano è indispensabile – anche per avere successo nel mondo dei videogiochi stessi!