Epic Games Store, oltre ai giochi gratis, prepara grandi cose per il futuro

Ogni settimana, Epic Games Store rende disponibile la sua nuova e ormai consueta offerta legata ai giochi gratis da scaricare senza costi di nessun tipo.

In maniera dissimile rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) o il rinnovato PlayStation Plus, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi disponibili.

Solo ieri, infatti, è stato rilasciato l’ultimo gioco in forma totalmente gratuita, un titolo “ultraterreno” davvero molto interessante.

Ora, come riportato anche da VGC, Epic ha da poco suggerito ai giocatori di aspettarsi altre esclusive di alto profilo per l’Epic Games Store in futuro.

Il numero di titoli esclusivi di Epic Games Store annunciati potrebbe essere inferiore rispetto agli inizi del mercato per PC, ma fa ancora parte della strategia dell’azienda per invogliare gli utenti ad abbandonare Steam.

«Stiamo affinando la nostra strategia sulla base di ciò che abbiamo osservato funzionare nei lanci precedenti e di ciò che non ha funzionato molto bene», ha dichiarato Tim Sweeney, CEO di Epic, a PC Gamer.

«Una manciata di esclusive importanti ha davvero spostato l’ago della bilancia… e relativamente ai giochi più piccoli, soprattutto quelli che hanno un pubblico più ristretto e che di solito si trovano su Steam, abbiamo scoperto che molti di quei giocatori non erano disposti a spostarsi [da noi]».

Una delle maggiori esclusive dell’Epic Games Store è stata Borderlands 3, che ha “distrutto” le aspettative, secondo il direttore generale del marketplace, Steve Allison.

Oltre a concludere accordi di successo per le esclusive di terze parti, Epic sta anche finanziando lo sviluppo di giochi nell’ambito della propria etichetta editoriale, annunciata nel 2020.

Tra i prossimi giochi di un certo livello figurano Alan Wake 2 di Remedy e i nuovi progetti di Playdead, produttore di Limbo, e Gen Design, studio di The Last Guardian.

Questa settimana Epic ha dichiarato che l’anno scorso gli utenti del suo store erano oltre 230 milioni, con un aumento di 36 milioni rispetto al 2021. Nel 2022 sono stati aggiunti 626 nuovi titoli per PC, portando il totale a 1.548.

I giocatori hanno speso 355 milioni di dollari per i giochi di terze parti, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente, anche se la spesa totale per tutti i giochi è scesa del 2% a 820 milioni di dollari.

Restando in tema, sulle nostre pagine vi abbiamo elencato tutti – ma proprio tutti – i giochi disponibili su Epic Games Store dal 2018 in poi.

Ma non solo: PlayStation Store ha da poco svelato una nuova offerta settimanale per il mese di marzo, dedicata all’ultimo capitolo della saga sparatutto in prima persona più amata di sempre.

Ma non solo: da poche ore sono stati svelati anche gli eccezionali sconti fino all’80% dedicati ai più amati giochi Capcom: abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi che potete acquistare con questa promozione.