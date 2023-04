Epic Games Store, mega sconti e tanti giochi gratis sarebbero in arrivo

L’Epic Games Store Mega Sale per il 2023 sarebbe in arrivo e a quanto pare riporterà in auge il cosiddetto “caveau” di giochi gratuiti.

In maniera dissimile rispetto al catalogo di Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) o al rinnovato PS Plus, non dovrete essere in possesso di alcun abbonamento per accedere al catalogo di giochi.

Il tutto, dopo che oggi – 6 aprile 2023 – Epic Games ha messo a disposizione la consueta offerta legata ai giochi gratis della settimana.

Come riportato anche da Twisted Voxel, l’utente Twitter BillbilKun, noto per aver fatto trapelare in anticipo i giochi che verranno aggiunti ai servizi di abbonamento, ha diffuso la notizia di una nuova serie di sconti e titoli gratuiti in arrivo sullo store Epic.

Stando alla voce di corridoio, infatti, l’Epic Games Store Mega Sale del 2023 è in dirittura arrivo, con tanti giochi gratuiti che faranno il loro ritorno, assieme a sconti di ogni genere.

Secondo quanto dichiarato da BillbilKun, la vendita sarà attiva tra il 18 maggio 2023 e il 15 giugno 2023, più precisamente dalle ore 17:00 del fuso orario italiano.

Il leaker non è a conoscenza dei giochi che verranno regalati, sebbene abbia rivelato che l’evento Mega Sale includerà le seguenti offerte speciali:

Giochi gratuiti

Coupon di sconto del 25% per i giochi con prezzo superiore a 14,99 dollari

Sconti del negozio

Al momento non c’è modo di confermare quanto dichiarato dall’insider, sebbene è risaputo che l’utente è una fonte attendibile di informazioni. Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, vi ricordiamo che da oggi è ufficialmente disponibile per il download gratuito un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass.

Ma non è tutto: tra poco più di una settimana lasceranno il catalogo addirittura 8 giochi gratis, sempre sul servizio della Casa di Redmond.

Per concludere, anche Steam vi regala 6 giochi gratis, ma a quanto pare dovrete essere molto veloci a scaricarli, come vi abbiamo del resto spiegato nella nostra notizia.