Eneba: extra sconto del 5% sui tanti giochi leggendari!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli leggendari a prezzi sorprendenti, con la possibilità di utilizzare un ulteriore sconto del 5% utilizzando il codice LEGENDS durante il processo di checkout.

Ad esempio, per soli 18,89€ potete mettere le mani sulla versione PC di God Of War. God Of War è un’avventura action in terza persona che segue le imprese di Kratos, un guerriero spartano che, dopo aver ottenuto vendetta contro gli dèi dell’Olimpo, si trasferisce in una terra sconosciuta e scopre un nuovo mondo pieno di mostri e divinità da combattere. Mentre cerca di insegnare a suo figlio come sopravvivere in questo nuovo ambiente, Kratos deve affrontare i suoi demoni personali e evitare di ripetere gli stessi errori del passato. God Of War è un gioco emozionante e coinvolgente che vi terrà incollati allo schermo per ore mentre vi troverete ad esplorare ogni angolo della mappa.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «l’arrivo di God of War su PC è l’occasione migliore per giocare all’ultima avventura di Kratos e figlio in attesa dell’atteso seguito in arrivo quest’anno. A quasi quattro anni di distanza, possiamo dire che il porting ha reso assolutamente giustizia all’opera, che vive di una seconda giovinezza e apre le porte (almeno potenzialmente) a un approdo più celere del Ragnarok su PC, visto l’andazzo di Sony nell’ultimo periodo».

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.