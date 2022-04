eFootball 1.0.0 è qui, ma i fan di PES saranno piuttosto scontenti

Durante la giornata di oggi, Konami ha reso disponibile l’attesissimo aggiornamento 1.0.0 di eFootball 2022. A quanto pare, però, l’update farà storcere il naso ai puristi che hanno amato PES nel corso delle generazioni.

Se le novità e il trailer sono stati in ogni caso abbastanza esaustivi, in queste ore sono comunque emersi altri dettagli piuttosto importanti sul gioco.

Se il team di sviluppo ha in ogni caso tenuto conto dei feedback arrivati dai fan, è pur vero che qualcosa sembra essere stata persa per strada.

Come riportato anche dai colleghi di IGN US, nella versione completa di eFootball mancano ancora alcune delle modalità principali della serie PES.

Master League, Team Play, Co-Op, Match Lobby, ed Edit sono tutte assenti dall’aggiornamento 1.0, un update di un gioco che inizialmente Konami ha definito come ‘una demo’ della versione completa.

Queste modalità purtroppo non saranno incluse nella v1.0.0, ha twittato l’account Twitter ufficiale del gioco. «Chiediamo la vostra pazienza fino a quando non saranno pronte», si legge nel post sottostante.

Lastly, we have received a lot of questions regarding 'Master League', 'Edit', 'Team Play', 'Co-op' and 'Match Lobby' (where you can create a room to play with your friends).

They will unfortunately not be included in v1.0.0. We ask for your kind patience until they are ready.

— eFootball (@play_eFootball) April 14, 2022