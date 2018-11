Edge of Eternity: Posticipata l’uscita in Accesso Anticipato

Midgar Studio e Playdius hanno annunciato che il loro gioco di ruolo Edge Of Eternity sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam il prossimo 5 dicembre e non più il 29 novembre come precedentemente previsto.

Il team ha affermato che impiegherà qualche giorno in più per offrire un prodotto di migliore qualità.

Per l’occasione è stato divulgato un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Il gioco è ambientato in un mondo fantasy caratterizzato da influenze steampunk e medievali, che lo avvicinano sotto certi aspetti a Lost Odyssey. Avete già letto quali sono i requisiti richiesti?

