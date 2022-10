EA ha abbandonato Origin, finalmente

Il fatto che per giocare su PC sia necessario armarsi di numerosi client non fa esattamente la gioia dei videogiocatori. Uno di quelli che però ha sicuramente riscosso meno successo è Origin: parliamo della piattaforma proprietaria di Electronic Arts, che da oltre dieci anni permetteva agli utenti di comprare giochi, scaricarli, eseguirli, sincronizzare i loro salvataggi e così via.

Origin, però, non è mai stato particolarmente amato, sia perché non agilissimo da utilizzare, sia perché il marchio “Origin” di per sé non è sempre associato a momenti felicissimi in casa EA.

Ecco che così, finalmente, Electronic Arts ha deciso di tagliare la testa al toro e di sostituire Origin con un client tutto nuovo.

Il nome non fa gridare al miracolo – si chiama semplicemente EA App – e, dopo essere stato in beta per qualche tempo, questo client si prepara a sostituire definitivamente il precedente, promettendo di essere molto più «leggero» e soprattutto «veloce».

A confermarlo è stata la stessa EA che, attraverso un post sul suo blog ufficiale, ha presentato ai giocatori la nuova EA App:

«La EA App è il nostro più rapido e più leggero client di sempre. Con un nuovo design pulito troverai rapidamente i giochi e i contenuti che stai cercando, e ne scoprirai di nuovi. Con i download automatici in background e gli update puoi essere sempre sicuro che i tuoi giochi saranno pronti quando lo sei tu».

EA anticipa anche che potrete costruire la «lista amici definitiva», perché EA App consentirà di collegare il vostro account a quelli su Steam, su Xbox e su PlayStation. Una mossa interessante, anche in virtù del cross-play proposto nel recente FIFA 23 (se lo preferite su console, legittimamente visti i problemi su PC, lo trovate su Amazon).

«Abbiamo lavorato duramente per rendere la transizione da Origin il più semplice possibile» aggiunge EA. «Ti inviteremo presto a compiere questa mossa e, una volta che avrai ricevuto l’invito, tutti i tuoi giochi – compresi quelli già installati – saranno pronti e ti aspetteranno sulla EA App. I tuoi salvataggi locali e in cloud si sposteranno con te, assicurandoti che potrai riprendere da dove avevi lasciato».

Al momento, la manovra è comunque prevista solo per Windows: per i giocatori su Mac OS, ora come ora rimane disponibile Origin, ma vedremo se ci saranno novità in futuro.

Appare comunque chiaro come la scelta del nome voglia puntare forte sul marchio EA, mettendo da parte le vecchie ambizioni di “Origin”: per il futuro, insomma, Electronic Arts vuole che sia facile ricondurre l’app a se stessa, il che ci fa ben sperare sulle sue funzionalità.

In questi giorni, EA si è data molto da fare perché ha anche annunciato Need for Speed: Unbound: se vi siete persi le prime novità sul gioco, trovate tutto nella nostra notizia.