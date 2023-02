Dying Light 2 Stay Human per PS5 a un prezzo imperdibile! 61% di sconto!

State cercando di recuperare il secondo capitolo di Dying Light dopo aver amato il primo? Ecco l’offerta perfetta per voi! Adesso, sul popolare sito di e-commerce Amazon, puoi ottenere la versione PS5 di Dying Light 2 Stay Human a un prezzo davvero imperdibile!

In Dying Light 2 Stay Human, ambientato 20 anni dopo gli eventi del primo gioco, il protagonista Aiden Caldwell cerca di sopravvivere in un mondo invaso da zombie e altre creature pericolose. La città è divisa in due macrozone e molte sottosezioni da esplorare, dove Aiden deve scegliere con attenzione alleati e nemici. L’esplorazione diventa più pericolosa di notte rispetto al giorno e c’è anche la possibilità di giocare in modalità cooperativa con fino a quattro giocatori, sia in modalità ospitata che unendo partite di altri utenti.

Nella nostra recensione, in cui il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world. A contorno ci sono tonnellate di missioni secondarie, zone oscure da esplorare e meandri della città ricchi di loot, una colonna sonora assolutamente degna di nota e un combat system che, seppure non perfetto, restituisce un peso ed una fisicità notevoli».

Solitamente la versione PS5 di Dying Light 2 Stay Human viene proposta a 69,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 27,37€, con uno sconto del 61%, pari a un risparmio reale di 42,62€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato!

