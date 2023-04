Dragon Quest, la saga perde una figura chiave: «Voglio morire senza rimpianti»

Dragon Quest perde una persona importante della sua storia perché, dopo tanti anni di onorato servizio, Ryutaro Ichimura lascia Square Enix.

La saga che ha avuto il supporto di Akira Toriyama nel suo inestimabile contributo artistico, che potete esplorare con il suo splendido artbook su Amazon, perde uno dei suoi producer storici.

In vista di Dragon Quest XII soprattutto, annunciato tempo fa, che promette di essere un nuovo passo nella leggendaria saga di JRPG.

Mentre il franchise continua comunque ad ampliarsi in ogni modo, come lo spin-off Treasures di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa, ma lo farà senza Ichimura.

Come riporta Siliconera, il 31 marzo scorso Ryutaro Ichimura, producer della saga di Dragon Quest, ha annunciato il suo addio a Square Enix.

Ichimura ha lavorato come produttore di Dragon Quest VIII, considerato da molti uno dei giochi migliori e più influenti della serie. Inoltre, Ichimura è stato anche produttore di Dragon Quest IX, che ha ottenuto uno status di cult tra i fan, oltre a produrre il gioco televisivo Kenshin Dragon Quest.

In un annuncio su Twitter, Ichimura ha dichiarato:

«Quest’anno compirò 47 anni e ho iniziato il conto alla rovescia di quanti altri giochi potrò realizzare nella mia vita. Dal momento che al giorno d’oggi ci vogliono dai 3 ai 4 anni per realizzare un gioco, e per morire senza rimpianti, devo pensare attentamente a ogni gioco che realizzo.»

Una dichiarazione sicuramente molto lucida, anche fredda se vogliamo, che però denota la volontà dello sviluppatore di voler lavorare il più possibile nelle migliori condizioni possibili.

Approfondendo il suo messaggio, il producer di Dragon Quest ha spiegato che vorrebbe mettersi in gioco altrove, anche con una libertà maggiore di sperimentare cose diverse.

E non poteva mancare la nota malinconica, perché Ichimura menziona di aver trovato una copia del curriculum che ha usato per candidarsi a Square Enix. Nel quale, come motivazione per essere preso in considerazione da Square Enix, inserì: «Perché amo Dragon Quest».

Una nota positiva, seppur malinconica, ben diversa da quella che ha colpito l’azienda e i fan del franchise tempo fa: la morte di Koichi Sugiyama, storico compositore dell’iconica colonna sonora della saga.