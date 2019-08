Death Stranding: terminato il doppiaggio in giapponese

Continuano i lavori su Death Stranding, il prossimo atteso videogioco di Hideo Kojima – il primo dalla fondazione della nuova Kojima Productions indipendente. Sul suo immancabile profilo Twitter, il game designer ha infatti annunciato nelle scorse ore che i lavori sul doppiaggio giapponese dell’opera sono ora ufficialmente conclusi. Ad accompagnare la notizia, una foto dell’autore in compagnia degli artisti che hanno dato voce ai protagonisti del gioco – tra cui Akio Otsuka, già voce di Snake in Metal Gear.

Celebrating with DEATH STRANDING Japanese voice over actors for finishing up the voice over session. Thank you very much for your hard work👍🌈🦀🐟🐬🐋☔️💀👶✋ pic.twitter.com/j2wAFb0Hw3

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 7, 2019