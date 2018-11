Death Stranding: indizi suggeriscono un nuovo trailer ai The Game Awards

Sembra proprio che, anche quest’anno, i The Game Awards vedranno tra i protagonisti sul palco anche Death Stranding, il primo videogioco della nuova Kojima Productions dall’addio a Konami e a Metal Gear.

A farlo pensare è stato il compositore Ludvig Forssel, che ha ricevuto la visita del regista Tsukamoto Shinya e ha potuto mostrargli un trailer.

Forssel scrive:

Oggi ho ricevuto una visita da Tsukamoto Shinya, al lavoro, per vedere un trailer. Ovviamente non ero preparato e sono rimasto come un idiota. Spero di aver fatto un buon lavoro e di non essere sembrato il fanboy che sono. Grazie per essere passato!

So @tsukamoto_shiny came by my room at work to watch a trailer today. Of course I wasn’t prepared and had to stall like an idiot. Hopefully I did a good job not seeming like the total fanboy I am. Anyways, thanks for dropping by! — Ludvig Forssell (@Lumparn) November 16, 2018

Il regista ha risposto al cinguettio del musicista con dettagli succosi:

Ti ringrazio tanto! Il nuovo lavoro di Kojima-san è davvero entusiasmante!

Thank you very much !

Kojima-san's new work is

really exciting! https://t.co/8qUbDQw248 — 塚本晋也tsukamoto_shinya (@tsukamoto_shiny) November 16, 2018

Emerge, insomma, che il trailer visto da Tsukamoto fosse relativo a Death Stranding, ossia “il nuovo lavoro di Kojima-san”. Il video è in preparazione in vista dei The Game Awards del 7 dicembre, considerando che non ci sarà nemmeno la PlayStation Experience? Sembra l’ipotesi più probabile, ma al momento possiamo solo fare teorie.

Annunciato all’E3 2016, Death Stranding sarà un action game per PS4 in cui vestiremo i panni di Sam Porter Bridges, corriere incaricato di portare a compimento consegne misteriose in un mondo che sembra pullulare di pericoli e di creature pronte a braccarlo. Kojima ha già anticipato che, in qualche modo, potremo completare il gioco anche senza uccidere nessuno (un concetto ereditato da Metal Gear) e ha ribadito che, mentre gli altri giochi d’azione puntano sul concetto del “bastone” come arma per allontanare ciò che minaccia chi ami, Death Stranding punterà sulle “corde”, per tenere vicino ciò che vuoi proteggere.

Attendiamo di scoprire in che modo le idee del game designer, che l’anno scorso ha ricevuto un premio alla carriera proprio ai The Game Awards, si tramuteranno in gameplay. Secondo le parole di Kojima e le ultime indiscrezioni, Death Stranding dovrebbe uscire nel 2019, ma non c’è stato nessun annuncio ufficiale in merito.

Rimanete con noi per le future e ulteriori novità.

Fonte: GearNuke