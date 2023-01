Death Stranding 2: prenotalo ora al prezzo più basso della rete

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il recentemente annunciato Death Stranding 2 per PS5 a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Death Stranding 2 è stato riscritto a seguito della pandemia e potrà contare su un comparto grafico che promette di essere davvero fotorealistico. Come riportato anche da Push Square, Death Stranding 2 sfrutterà la tecnologia MetaHumans di nuova generazione per ottenere immagini fotorealistiche per PS5. DS2 sembra avere infatti un aspetto incredibile: il primo filmato presentato ai The Game Awards ha mostrato un notevole miglioramento rispetto al primo capitolo, che già appariva assolutamente eccezionale su PS4.

Kojima Productions lavora ancora una volta nell’ambito dell’impressionante Decima Engine di Guerrilla, ma sfrutta anche la tecnologia MetaHumans di nuova generazione dell’Unreal Engine, come hanno notato i fan più attenti grazie alle scritte in piccolo alla fine del trailer.

Al momento, Death Stranding 2 è ancora privo di una data di uscita precisa, ma, grazie a questa imperdibile promozione su eBay, potete prenotarlo al prezzo più basso del web, ovvero a soli 59,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino! Si tratta di un’occasione eccezionale per avere uno dei titoli più attesi comodamente a casa vostra in tempo per il Day One a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.