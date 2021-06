Da MediaWorld il Black Friday arriva anche in estate con gli sconti del Red Friday!

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “Red Friday“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi high tech a prezzi davvero convenienti! L’iniziativa durerà sino a mercoledì 3 giugno, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra gli altri prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED 65CX6LA da 65″, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, rispetto agli usuali 2.499€, per un risparmio reale di 900€.

La smart TV LG OLED 65CX6LA sfrutta gli algoritmi di deep learning eseguiti dal processore α9 di terza generazione per analizzare il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa state guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento.

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Il processore della smart TV LG OLED 65CX6LA regola automaticamente l’immagine, disattivando l’effetto “motion smoothing” per un effetto “full motion”: potrete guardare i film restando fedeli all’intento creativo e all’esperienza cinematografica, e tutti i contenuti con gli standard cinematografici, percependo al massimo il valore artistico delle pellicole

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

