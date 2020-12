Cyberpunk 2077: l’ultimo (importante) messaggio di CD Projekt anticipa i DLC

Ora, CD Projekt ha deciso di pubblicare sui social una “lettera” indirizzata alla community, nella quale viene messo nero su bianco tutto il valore e il talento del gruppo, anticipando anche le prime novità relative ai prossimi DLC:

L’attesa per Cyberpunk 2077 è quasi finita. È stato un bel viaggio e prima di tutto vogliamo ringraziare tutti voi per essere stati con noi lungo questo lungo percorso. Sappiamo che c’è una discreta dose di attesa per il gioco e molto presto sarete tutti in grado di decidere se siamo stati all’altezza o meno dell’hype. Il giorno del lancio è sempre un mix di entusiasmo e costante nervoso, e poiché questo è il primo gioco che abbiamo sviluppato che non contiene le parole ‘The Witcher’ nel titolo, mentiremmo se dicessimo che non siamo ansiosi di vedere cosa ne pensate una volta messo piede a Night City.

La missiva continua: «Mentre scriviamo queste parole, siamo quasi pronti a premere l’interruttore e vedere Cyberpunk 2077 passare da ‘nostro’ a ‘vostro’. Abbiamo deciso di creare il nostro mondo più coinvolgente mai esistito e crediamo che le storie che vi aspettano di essere scoperte e le relazioni che instaurerete durante il soggiorno a Night City rimarranno con voi per un bel po’ di tempo.»

Leggi anche: The Witcher potrebbe arrivare in Cyberpunk 2077

E ancora: «Le nostre espansioni pianificate vi porteranno ancora più in profondità nel mondo di Cyberpunk 2077, offrendo contenuti sostanziali e basati sulla trama che metteranno sul piatto scelte difficili attraverso tecniche narrative che non dimenticherete facilmente. Ma prima di arrivarci, daremo il via al nostro programma DLC gratuito all’inizio del 2021. Proprio come con The Witcher 3, aspettatevi un assortimento di pacchetti DLC gratuiti che inizieranno a rimpolpare Night City, con un sacco di aggiunte interessanti che inietteranno ancora più vita nel nostro mondo dal cupo futuro. Non vediamo l’ora!»

Infine, la lettera termina con un appello: «Vogliamo terminare questo messaggio con una richiesta e per questo passiamo al singolare. Una volta che hai giocato / finito il gioco, ci piacerebbe se tornassi da noi e ci dicessi chi era V per te. I nostri forum e social media sono lì per Te. Vogliamo sapere come hai trovato Night City e quali scelte hai fatto. Abbiamo creato un enorme mondo in cui tuffarti, raccontaci la tua storia.»

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra video recensione del titolo in uscita tra poche ore!

Cyberpunk 2077 è atteso su console PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC domani, 10 dicembre 2020. Le edizioni per PS5 e Xbox Series X sbarcheranno sugli scaffali e nei vari store online nel corso del prossimo anno.