Cuddly Forest Friends | Recensione – Un’oasi di tranquillità

Ogni tanto ci capita di imbatterci in giochi talmente particolari da sviluppare un desiderio quasi viscerale di provarli. Questa è stata la reazione che abbiamo avuto vedendo Cuddly Forest Friends: un titolo di cui non avevamo mai sentito parlare prima d’ora, con pochissima pubblicità alle spalle, ma con uno stile semplicemente irresistibile.

Il gioco di Nippon Columbia, disponibile su Nintendo Switch, è un esempio perfetto di prodotto pensato principalmente per il mercato giapponese, popolato da animaletti tanto carini quanto buffi che vi scalderanno il cuore fin dal vostro primo incontro con loro.

Potevamo forse esimerci dal prenderci cura di questi animaletti? Ovviamente no, quindi eccoci con la nostra recensione.

Nove animaletti in cerca della felicità

Parliamoci chiaro, Cuddly Forest Friends non è certamente un gioco da cui ci aspetteremmo una storia: il titolo, infatti, si presenta come un simulatore dove dovremo prenderci cura di nove animaletti, prestando attenzione agli indicatori del loro benessere.

Nonostante ciò, è presente un piccolo collante narrativo. Nella foresta dove vivono gli animaletti (ed ognuno di loro fa del suo meglio per essere il più felice possibile, ci tiene a specificare la voce narrante) un giorno arriva una lettera misteriosa, alla quale è legato un seme.

La lettera promette che, una volta piantato questo seme, ne crescerà un albero; quest’albero, però, non cresce come una normale pianta, ma solamente in base al livello di felicità degli esseri viventi che si trovano nella foresta.

Se l’albero riuscirà a crescere, vale a dire se verrà raggiunta la completa felicità di tutti i nove animaletti, succederà qualcosa di meraviglioso: così, almeno, narra la lettera – ed i nove animaletti, con il nostro aiuto, si mettono subito all’opera.

La storia, appare chiaro, è solamente una scusa per dare inizio a questa piccola e rilassante avventura nella foresta. La componente più riuscita su questo versante è sicuramente l’atmosfera che si viene a creare: sarà per la storia fiabesca ed idilliaca, sarà per l’irresistibile tenerezza degli animaletti, fatto sta che Cuddly Forest Friends vi farà sentire immediatamente in pace con voi stessi e con il mondo.

È chiaro che il gioco sia destinato principalmente ad un pubblico molto giovane (torneremo su questo anche dopo), ma anche i giocatori più navigati potranno trovare nel gioco qualcosa per loro, qualcosa che ricorda un po’ i classici Tamagotchi e un po’ Animal Crossing (con un pizzico di Mario Party).

Gli animaletti protagonisti sono semplicemente irresistibili.

Segnaliamo che il gioco è interamente in lingua inglese, ma la barriera linguistica non dovrebbe essere un particolare problema, visto che le righe di testo sono davvero poche in fin dei conti; anzi, per un piccolo giocatore potrebbe anche rappresentare un buono spunto per cominciare ad imparare qualcosa d’inglese senza una curva d’apprendimento troppo ripida.

Anche il comparto estetico è davvero irresistibile: gli animaletti e la loro foresta sono realizzati con colori accesi e vibranti, procurando un immediato ed inevitabile senso di calore. È un po’ come sfogliare un libro di fiabe e vederlo prendere vita davanti ai nostri occhi.

Sia chiaro, non parliamo di un titolo spaccamascella, ma il gioco fa il suo dovere senza infamia, e tutto gira perfettamente sulla console (di cui potete recuperare la splendida versione Oled su Amazon).

Per il comparto sonoro vale più o meno lo stesso discorso: tracce allegre e spensierate si alternano tra di loro per sottolineare l’atmosfera allegra dell’avventura. Come spesso accade nelle produzioni a basso/medio budget, dobbiamo sottolineare un eccessivo riutilizzo delle tracce, al quale avremmo sicuramente preferito una maggiore varietà; ma considerando che si tratta di un gioco da sessioni brevi, la ripetitività musicale non si fa mai troppo pesante.

I mini-giochi non sono particolarmente originali, ma sono comunque divertenti.

Tra simulatore e party game

Veniamo al gameplay di Cuddly Forest Friends (che potete recuperare su Amazon). Al vostro primo avvio del gioco, verrete accolti da un lungo, interminabile tutorial che vi spiegherà tutte le fasi di gioco.

Il gioco potrebbe essere definito come un gestionale in cui dobbiamo prenderci cura dei nove animaletti, stando attenti al loro benessere. Un po’ come nei Tamagotchi, insomma, ma in una versione molto semplificata.

Sostanzialmente, gli animaletti hanno tre indicatori: fame, buonumore e felicità. Attraverso una schermata fissa sulla foresta, potremo scegliere con quale delle bestiole interagire e cosa fare con loro, tenendo ovviamente d’occhio i suoi bisogni.

Potremo nutrirle, vestirle, comunicare con loro, coccolarle e visualizzare il loro profilo per scoprire dettagli in più sulla loro personalità. Ciascuna di queste attività contribuirà a migliorare le loro statistiche: ad esempio, nutrire un animaletto andrà ovviamente a riempire il suo indicatore della fame, con l’aggiunta che, scegliendo il suo cibo preferito, guadagneremo anche un bonus in termini di punti felicità.

Dovremo anche stare attenti ai desideri di ogni animaletto.

Comunicando con gli animaletti, invece, verremo a conoscere i loro desideri: potrebbero volere un particolare capo d’abbigliamento, ad esempio, oppure una decorazione da piazzare in una zona della foresta.

Quando saremo venuti a conoscenza di uno di questi desideri, passeremo ad un’altra fase di gioco, vale a dire la raccolta di materiali e l’eventuale costruzione dell’oggetto in questione. Potrete scegliere quali animaletti inviare, oppure fare scegliere in automatico al gioco, tenendo conto che lo sforzo svuoterà l’indicatore fame dei partecipanti.

La raccolta dei materiali avviene poi in autonomia: gli animaletti possono essere inviati in diverse zone (ne sbloccherete altre giocando), ma una volta giunti lì si occuperanno da soli della ricerca; voi potrete sostenerli incitandoli attraverso un semplicissimo rhythm game, che vi consentirà di portare a casa qualche punto felicità extra.

Dopodiché, nel pomeriggio, gli animaletti vorranno giocare: questo comporta l’avvio di un mini-gioco, in pieno stile Mario Party. I mini-giochi disponibili non sono molti e non risultano particolarmente originali o memorabili, ma sono comunque divertenti quanto basta per costituire un buon diversivo dal resto dell’avventura.

Con l’arrivo della sera, è il momento di prepararsi a ripetere lo schema per il giorno successivo.

Ed è qui che diventa evidente la natura di Cuddly Forest Friends come titolo destinato ad un pubblico molto giovane: tutte le meccaniche di gioco appaiono semplificate e limitate, come se volessero costituire un assaggio, senza mai approfondire nulla.

I giocatori più navigati potrebbero trovare questa struttura limitante, anche e soprattutto per la poca varietà di situazioni che si viene a proporre: dopo una manciata di ore avrete visto tutto quello che c’è da vedere.

Questo non significa che Cuddly Forest Friends non abbia alcun valore anche per giocatori più adulti. Come vi dicevamo, il gioco non è certamente sviluppato in modo incompetente: si pone degli obiettivi specifici e, a suo modo, li raggiunge.

Se preso come un’esperienza calma e rilassante, da giocare anche in piccoli ritagli di tempo, Cuddly Forest Friends potrebbe rappresentare un punto d’approdo ideale, perché effettivamente non c’è niente di particolarmente mal riuscito nella produzione.

Certo, la sua struttura limitata pesa comunque – e gli impedisce di accedere ad una valutazione che vada oltre il discreto, ma rimangono delle buone basi per un’avventura semplice e senza troppe pretese.

Segnaliamo inoltre che dal menù principale è anche possibile accedere ai mini-giochi disponibili come componente a sé stante, affrontandoli in diverse modalità, anche con altri utenti (fino a quattro giocatori, solamente in locale).

Come vi dicevamo, però, i mini-giochi sono davvero pochi se confrontati con quelli di un Mario Party qualsiasi, e non brillano per originalità o qualità, ma possono risultare divertenti, soprattutto in compagnia e se prendiamo in considerazione quello che è il principale target di riferimento per Cuddly Forest Friends.