Crystal Dynamics ed Eidos Montreal hanno 5 big in uscita entro il 2028

Crystal Dynamics ed Eidos Montreal dovrebbero essere in grado pubblicare cinque giochi Tripla A entro il 31 marzo 2028, alcuni dei quali forse già noti al grande pubblico.

Lo sviluppatore statunitense, dopo il flop di Marvel’s Avengers (che trovate anche su Amazon) ha infatti bisogno di un rilancio a modo.

Di recente, si è parlato dello stato dei lavori dei prossimi Perfect Dark e Tomb Raider, due titoli su cui Crystal Dynamics punta moltissimo.

Ora, però, come riportato anche da VGC, è il punto di iniziare a fantasticare su quali saranno i giochi AAA in arrivo nei prossimi mesi.

Lars Wingefors, amministratore delegato di Crystal Dynamics e della società madre di Eidos, Embracer, ha fornito un aggiornamento sulla pipeline di progetti Tripla A del gruppo durante la presentazione degli utili trimestrali di giovedì, 16 febbraio.

Wingefors ha infatti definito i giochi AAA come titoli che hanno dalla loro più di 100 sviluppatori a tempo pieno, al culmine della loro fase di sviluppo.

I giochi in questione, i cui nomi rimangono segreti, devono inoltre disporre di budget di marketing notevoli o significativi e si prevede che venderanno almeno due milioni di unità, visto che Embracer mira ad avere un notevole vantaggio economico.

Un progetto che sembrerebbe soddisfare tutte e tre le condizioni è Perfect Dark, in co-sviluppo tra lo studio Xbox The Initiative e Crystal Dynamics, il tutto finanziato da Microsoft.

Un altro big è il prossimo capitolo della saga di Tomb Raider, che a quanto pare sarà pubblicato da Amazon. Recentemente è stato anche reso noto che un nuovo episodio del franchise di Deus Ex era in fase di sviluppo iniziale presso Eidos Montreal e che lo studio stava lavorando a una nuova IP, oltre a collaborare con Microsoft su giochi come Fable.

Prima del completamento dell’accordo da 300 milioni di dollari dello scorso anno per l’acquisizione di gran parte del ramo di sviluppo occidentale di Square Enix, Embracer aveva dichiarato di voler realizzare sequel, remake, remaster, spin-off e altro ancora per le IP di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, che comprendono anche Thief.

A novembre, l’amministratore delegato di Crystal Dynamics ed Eidos, Phil Rogers, ha dichiarato che Crystal Dynamics ha ricevuto una risposta schiacciante a un sondaggio volto a valutare l’interesse per un potenziale rilancio della serie Legacy of Kain, da tempo abbandonata.

L’uscita di cinque giochi Tripla A nei prossimi cinque anni segnerebbe un aumento significativo rispetto ai soli tre giochi pubblicati dai due studi negli ultimi cinque anni. Staremo a vedere.

Nell’attesa, recuperate anche i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft che trovate nella nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.