Crisis Core Final Fantasy VII Reunion per PS5 a un prezzo super! 20% di sconto!

Se non avete ancora recuperato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, remake dell’originale apparso su PSP diversi anni, oggi è il vostro giorno fortunato!. Infatti, il noto portale e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare la versione PS5 del gioco a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

In questo prequel importante, i personaggi coinvolti e le prospettive di trama suggerite dai seguiti vengono presentate in una chiave moderna, con una storia che offre una panoramica sul passato e un possibile collegamento al futuro.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “chi lo giocò all’epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l’opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore“.

Solitamente, la versione PS5 di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion viene proposta a 59,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 47,99€, con uno sconto del 20% e un risparmio reale di 12€. Si tratta di un’ottima occasione per recuperare un ottimo titolo a un buon prezzo!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.