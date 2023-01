Crisis Core Final Fantasy VII Reunion al prezzo più basso del web! Approfittane ora!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS4 di Crisis Core: Final Fantasy VII a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

In questo prequel importante, i personaggi coinvolti e le prospettive di trama suggerite dai seguiti vengono presentate in una chiave moderna, con una storia che offre una panoramica sul passato e un possibile collegamento al futuro.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “chi lo giocò all’epoca conserverà ancora il ricordo nostalgico di una storia indimenticabile, che approfondiva le origini del capitolo più popolare di Final Fantasy. Rivedere quei personaggi in chiave moderna, rivivere le loro vicende e ripercorrere le fasi salienti di tutto ciò che diede origine al mito, è qualcosa che fa bene al cuore. Soprattutto considerando che l’opera è integrale, non rimaneggiata e non alterata. Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion ha avuto finalmente il rispetto che meritava ed è adesso fruibile da tutti nella sua versione migliore“.

Solitamente, la versione PS4 di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion viene venduta a 59,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 49,41€, con uno sconto del’8% rispetto all’usuale prezzo di listino, a cui si aggiunge un ulteriore sconto del 10% grazie al codice CASA23. Si tratta di un’occasione eccezionale per avere un ottimo, e recente, videogioco a prezzo scontato!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la versione PS4 di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!