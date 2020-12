Crash Team Racing Nitro-Fueled gratis su Switch, ecco come averlo

I giocatori su Nintendo Switch hanno la possibilità a partire da oggi di ottenere Crash Team Racing Nitro-Fueled gratis se in possesso di un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Come annunciato da Nintendo Italia oggi, gli iscritti al servizio premium per la console ibrida della Grande N possono provare ora il racing arcade di Activision senza alcun costo aggiuntivo.

Crash Team Racing Nitro-Fueled entra così a far parte del programma Giochi in prova, in cui rimarrà fino al 5 gennaio 2021.

Un bel regalo da parte di Nintendo Switch per la sua utenza più affezionata, che potrà così passare gli ultimi giorni di quest’anno e i primi del prossimo in compagnia di uno dei titoli più apprezzati della generazione.

Gli iscritti a #NintendoSwitchOnline possono ora provare Crash Team Racing Nitro-Fueled con il programma Giochi in prova. Scaricalo subito e gioca gratuitamente fino al 05/01/2021: https://t.co/oDbUKPJhm3#crashbandicoot pic.twitter.com/yV3DXytHoI — Nintendo Italia (@NintendoItalia) December 30, 2020

Queste le principali caratteristiche di Crash Team Racing Nitro-Fueled:

Crash è tornato dietro al volante! Spingi sull’acceleratore con Crash™ Team Racing Nitro-Fueled. Rivivi l’esperienza originale di CTR completamente rimasterizzata e goditi i fantastici contenuti aggiuntivi, in un unico pacchetto che ti manderà su di giri: Scendi in pista con modalità, personaggi, piste, potenziamenti, armi e comandi originali Conquista la gloria con kart e piste non presenti nel gioco originale Gareggia con i tuoi amici e scala le classifiche online

Questo è uno dei modi con cui la casa di Kyoto aveva promesso, del resto, di ampliare il ventaglio di bonus garantiti agli abbonati a Nintendo Switch Online nel 2021.

Se invece volete saperne di più sul gioco, potete consultare la nostra video recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Se volete unirvi al mondo Nintendo, vi raccomandiamo di approfittare della rapidità e dell’affidabilità delle spedizioni su Amazon.