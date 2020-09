Console Wars: arriva il documentario sulla rivalità Nintendo/SEGA

Alcune settimane fa, Netflix ha deciso di pubblicare sul catalogo streaming una docuserie dedicata ai videogiocatori e chiamata High Score, dedicata alle origini dei videogiochi. In sei episodi (da quaranta minuti ciascuno) lo show approfondisce eventi, personaggi e testimonianze sulle origini del nostro passatempo preferito, da Space Invaders a DOOM (se volete saperne di più recuperate la nostra “doppia” recensione).

Ora, CBS ha annunciato che è in arrivo anche Console Wars, un nuovo documentario che esplorerà la “guerra” fra Nintendo e SEGA per la conquista del mercato nei gloriosi anni ’90.

Prima dello strapotere Microsoft e Sony, erano infatti Super Nintendo e SEGA Mega Drive (noto anche come SEGA Genesis) a darsi battaglia sul campo, con un duopolio che era al centro del gaming domestico ai tempi dei grandiosi 16-bit.

Poco sotto, il trailer ufficiale dello show della durata di poco più di un minuto:

Com’è possibile capire dal video promozionale, Console Wars conterrà un gran numero interviste e testimonianze esclusive con persone e addetti ai lavori che ricordano fin troppo bene la “sfida” tra i due colossi dell’intrattenimento videoludico.

Il documentario sarà disponibile a partire dal 23 settembre prossimo in esclusiva su CBS All Access, un servizio in streaming a pagamento (al momento disponibile solo ed esclusivamente negli Stati Uniti). Resta da vedere se Netflix o magari Amazon decideranno di acquistarne i diritti per il Vecchio Continente, Italia inclusa (incrociate le dita, quindi).

Sicuramente, si tratterà di una docuserie da non perdere, sia per i “boomer” che ricordano davvero molto bene i gloriosi anni di SNES e Mega Drive, che per i nati dopo gli anni 2000 incuriositi dal passato del mondo dei videogiochi.

Se vi va, recuperare anche il secondo episodio della nostra rubrica “Non Si Scherza Più”, in cui vi parliamo proprio di console wars moderne.