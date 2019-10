Chernobylite è disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Chernobylite è il promettente survival horror realizzato dal team responsabile di Get Even, il quale permetterà a tutti i giocatori di esplorare la centrale nucleare bbandonata di Chernobyl e la città fantasma di Pripyat in una maniera mai vista prima.

Ora, come annunciato alcune settimane fa, il gioco è finalmente disponibile in Accesso Anticipato via Steam.

Poco sotto, trovate anche il nuovo trailer rilasciato per l’occasione:

Nel titolo saremo trasportati in un mondo dalle tinte fosche, tra combattimenti, crafting e narrazione non lineare.

Ricordiamo in ogni caso che la versione finale di Chernobylite è attesa per la seconda metà del 2020. Trovate anche tutte le notizie, i video e gli articoli riguardanti il gioco nella nostra scheda.

Cosa ne pensate?