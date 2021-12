Bomba Amazon! Sedia gaming a meno di 110€! Imperdibile!

Se state cercando una nuova sedia gaming a buon prezzo per godere dei vostri videogiochi preferiti? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte di Natale, offre la possibilità di avere la sedia gaming Southern Wolf a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La sedia gaming Southern Wolf, disponibile in diverse colorazioni, grazie al suo design ergonomico, offre uno schienale alto e diritto per garantire una posizione di seduta ad angolo retto. La sedia gaming Southern Wolf presenta una rotazione di 360° e una funzione di inclinazione da 90° a 165° per adattarsi alle varie esigenzee. Dispone inoltre di un pratico poggiapiedi retrattile per rilassare i muscoli delle gambe.

La sedia gaming Southern Wolf è basata su un telaio interamente in acciaio ad alta resistenza con un sollevatore a gas di classe 3 che può essere regolato in altezza. La sedia gaming Southern Wolf presenta un’imbottitura in memory foam ad alta densità ed è stata realizzata con materiali che non si deformano facilmente.

Solitamente la sedia gaming Southern Wolf viene proposta a 159,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 109,00€, usufruendo di un coupon sconto che potete attivare direttamente dalla pagina del prodotto. Vi consigliamo di sbrigarvi, dato che il coupon è valido sino a mercoledì 12 gennaio 2021 salvo esaurimento dei pezzi disponibili. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un’ottima sedia gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

