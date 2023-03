Bayonetta Origins: prenotalo ora a meno di 50 euro grazie a questo coupon!

Se stavate cercando l’occasione perfetta per prenotare Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Gamestop offre la possibilità di averlo a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon rappresenta una produzione completamente distinta rispetto alle frenetiche, raffinate e adrenaliniche saghe d’azione finora proposte dal team giapponese. Il progetto, realizzato da Platinum Games, vedrà la collaborazione di un gruppo di “giovani sviluppatori ambiziosi coadiuvati da solamente alcuni veterani del settore“.

Malgrado lo stile estetico, che sembra anticipare un’avventura dal ritmo più moderato, Hideki Kamiya ha chiarito che l’obiettivo della realizzazione è fornire ai fan della saga un’interpretazione singolare della loro eroina prediletta. In aggiunta, si ambisce a proporre un’esperienza memorabile anche a quei giocatori che potrebbero non sentirsi a loro agio con i videogiochi d’azione, o persino a coloro che non conoscono la serie Bayonetta.

Oggi potete prenotare Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon a soli 49,98€, rispetto al suo prezzo di listino usuale di 60,98€, inserendo il codice sconto EBC30090470QP5FTYW9 al momento della scelta del metodo di pagamento cliccando sull’opzione “Hai un coupon”. Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare sull’acquisto di questo nuovissimo titolo.

