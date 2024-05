Paper Mario e il portale millenario: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In un mix di nostalgia e innovazione, Paper Mario e il portale millenario si appresta a fare il suo grande ritorno su Nintendo Switch il 23 maggio 2024. Questo classico del GameCube, amato per la sua unica fusione di elementi RPG e storie avvincenti, è stato completamente rimasterizzato per offrire ai giocatori vecchi e nuovi un'esperienza grafica e sonora rinnovata.

Paper Mario e il portale millenario, cos’è e di cosa parla?

Paper Mario e il portale millenario rappresenta una rivisitazione dell'omonimo titolo originariamente rilasciato per GameCube. Questo titolo si distingue per la sua unica combinazione di meccaniche RPG e un'avventura interattiva in un mondo estesamente fatto di carta. I giocatori assumono il ruolo di Mario, il celebre idraulico con il cappello rosso, nella sua ricerca per salvare la principessa Peach e svelare i misteri di antichi tesori nascosti dietro il leggendario portale millenario.

La trama si svolge intorno alla ricerca delle stelle cristallo, elementi chiave per accedere al portale millenario. Lungo il cammino, Mario si imbatte in una serie di amici e nemici, ognuno con storie uniche e missioni secondarie che arricchiscono la narrazione principale. La sua avventura lo porta attraverso una varietà di ambientazioni, da oscure caverne a vivaci città, ciascuna piena di puzzle, nemici e segreti da scoprire.

Il gameplay mantiene l'iconico stile a turni di combattimento, con aggiunte innovative che sfruttano l'aspetto "cartaceo" del gioco. Mario può trasformarsi in diverse forme di carta per superare ostacoli o accedere a nuove aree. Queste trasformazioni non solo offrono una dinamica di gioco diversa, ma sono anche fondamentali per progredire nel gioco, rendendo ogni enigma e battaglia un'esperienza unica e coinvolgente.

Il gioco si presenta con una grafica rimasterizzata che valorizza i colori vivaci e i dettagli intricati del mondo di carta, accompagnato da una colonna sonora riarrangiata che rievoca le melodie originali pur offrendo qualcosa di nuovo e fresco. La nuova versione promette anche un'interfaccia utente migliorata e un sistema di navigazione che rende l'esplorazione più intuitiva.

Paper Mario e il portale millenario, chi dovrebbe acquistarlo?

Paper Mario e il portale millenario è un gioco che trasversalmente attrae una vasta gamma di giocatori, grazie alla sua fusione unica di elementi narrativi, puzzle risolvibili e combattimenti strategici a turni.

I fedeli seguaci della serie "Paper Mario" troveranno molto da amare in questo rilancio, che rimane fedele all'essenza dei giochi originali pur introducendo miglioramenti grafici e sonori. Coloro che hanno apprezzato le precedenti iterazioni della serie apprezzeranno le nuove funzionalità e l'estetica rinnovata, che rendono omaggio al passato mantenendo il gioco fresco e moderno.

I nuovi giocatori, specialmente quelli più giovani o quelli nuovi al genere RPG, scopriranno che Paper Mario e il portale millenario offre un'introduzione divertente e non intimidatoria al genere. Con il suo approccio giocoso ai combattimenti a turni e una trama accattivante, il gioco è accessibile anche per coloro che potrebbero non essere abituati ai tradizionali RPG.

Paper Mario e il portale millenario, quanto costa e dove acquistarlo

Per assicurarsi una copia di Paper Mario e il portale millenario al miglior prezzo, è necessario continuare monitorare i principali rivenditori online. Solitamente, il prezzo si aggira sui 60€, così come gran parte della uscita per Nintendo Switch. Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.