Batman/Fortnite Punto Zero, acquista ora la serie su Amazon!

Dopo un primo numero che ha riscosso un successo strepitoso, tanto da essere ancora esaurito, segnaliamo che su Amazon trovate a catalogo l’intera serie del fumetto in edizione limitata Batman/Fortnite Punto Zero.

Pubblicato in Italia da Panini, Batman/Fortnite Punto Zero racconta una storia nella quale il noto cavaliere oscuro di Gotham City si ritrova trascinato, attraverso una fenditura misteriosa, nel mondo di Fortnite. Qui, privato della sua memoria, l’eroe deve combattere tra caos e lotta, nel tentativo di ricordare il passato e tornare al suo mondo.

L’opera, composta da sei volumi, è stata lanciata lo scorso 20 aprile con una pubblicazione in contemporanea in Germania, USA, Italia, Messico, Brasile, Spagna e Repubblica Ceca. Il prezzo di ciascun numero è piuttosto contenuto, appena 3€, quindi nel caso siate appassionati del noto battle royale di Epic Games o delle avventure del detective vestito da pipistrello, non dovete assolutamente lasciarvelo sfuggire, soprattutto visto che avrà una tiratura limitata.

Ma non è tutto! Infatti, ogni volume include un codice per riscattare degli oggetti digitali in Fortnite, ovviamente a tema DC, come ad esempio il costume Harley Quinn – Rinascita. Inoltre, nel caso completaste l’intera serie, potrete sbloccare il bellissimo costume Batman Zero Corazzato!

Visto l’incredibile successo riscosso, vi consigliamo di acquistare il prima possibile i vari numeri, prima che vadano tutti esauriti, così da riceverli comodamente a casa senza perdervene uno.

