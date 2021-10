Atteso ritorno per un GDR super difficile: è in accesso anticipato da oggi!

Darkest Dungeon II, folle gioco di ruolo (tra l’altro decisamente difficile) di Red Hook Studio, è adesso disponibile in early access su Epic Games Store.

I fan del primo capitolo potranno quindi da adesso mettere le mani su questo titolo dalla sfida ardua e stimolante, in esclusiva sullo store di Epic.

Il gioco principale infatti, ricordiamo essersi imposto come uno dei giochi di ruolo più punitivi degli ultimi anni, naturalmente attirando a sé una numerosa cerchia di appassionati.

Darkest Dungeon II now available for Eearly Access!

May your failures be plentiful, and your losses painful!https://t.co/CSbqzrdJPk

— Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) October 26, 2021