Atomic Heart, Hogwarts Legacy e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il nuovissimo Atomic Heart

Nel mondo di Atomic Heart, la popolazione vive in un’armonia apparentemente perfetta con i loro robot servili, seguendo i valori dell’URSS. Tuttavia, l’arrivo di un brillante scienziato porterà alla scoperta di una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’umanità.

Il sistema di combattimento di Atomic Heart prevede l’utilizzo di armi melée e da fuoco, unitamente a poteri speciali che includono una scossa elettrica potenziabile con diversi effetti sui nemici robotici e sulle macchine presenti all’interno dell’ambientazione di gioco. Inoltre, avrete la possibilità di personalizzare il vostro personaggio, acquisire nuove abilità e potenziare le armi.

Il design di Atomic Heart è un omaggio ai grandi classici dei videogiochi, come Half-Life e Prey, ma con una personalità tutta sua. La cura dei dettagli e la qualità della grafica sono eccellenti, e vi faranno immergere completamente nelle varie ambientazioni.

Le vicende raccontate in Hogwarts Legacy avranno luogo diversi anni prima dell'avvento del maghetto più famoso del mondo e vedranno il giocatore impersonare uno studente della celeberrima scuola di stregoneria di Hogwarts, affrontando nemici e insidie uscite dal Wizardry World creato da J.K. Rowling.

