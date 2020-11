Assassin’s Creed Valhalla sarà storicamente accurato? Il nuovo trailer sulla mitologia nordica fa ben sperare

Manca ormai davvero pochissimo ad Assassin’s Creed: Valhalla, il prossimo capitolo della serie Ubisoft in uscita il prossimo 10 novembre 2020 (anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X).

Ora, il gioco si mostra in maniera decisamente possente grazie a un nuovo trailer, incentrato sulla mitologia nordica e la sua incisiva rappresentazione all’interno dell’ambientazione principale.

Lo trovate poco più in basso (della durata di 3 minuti circa):

Nel video l’ormai celebre Narrative Director di Ubisoft, Darby McDevitt, spiega nel dettaglio le varie credenze popolari e la cultura generale delle genti con cui Eivor entrerà in contatto, tutte realmente esistite. Senza dubbio si tratta di un lavoro davvero imponente: resta solo da vedere il modo in cui la compagnia d’oltralpe deciderà di mantenere intatta la verosimiglianza storica rispetto anche ai precedenti episodi della serie (specie Origins e Odyssey).

Ricordiamo che il titolo ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che deciderà insieme al suo popolo di lasciare la Norvegia per iniziare una nuova vita in Inghilterra. Nel corso della campagna potremo personalizzare il personaggio principale (sia nell’aspetto che nel sesso), modificando anche stile e colore della barba, oltre che l’acconciatura base.

Un'immagine di Valhalla.

Ma non solo: se volete saperne di più sulla mitologia del gioco Ubisoft, lo scorso maggio di quest’anno abbiamo parlato con il medievista Roberto Pagani, ricercatore dottorando in linguistica e paleografia islandese all’Università di Islanda: scoprite cosa ci ha raccontato in esclusiva per SpazioGames!

Assassin’s Creed Valhalla uscirà su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X il prossimo 10 novembre 2020. Il gioco arriverà anche su PS5 il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti e il 19 novembre 2020 in Europa e Regno Unito (Italia inclusa).