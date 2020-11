Assassin’s Creed Valhalla, leak per le mappe dell’enorme mondo di gioco

Manca poco al debutto di Assassin’s Creed Valhalla e, in vista del lancio, il sito Powepyx ha pubblicato un leak che svela la mappa del gioco (o, per meglio dire, le mappe del gioco). Possiamo così vedere quelli che saranno gli scenari in cui potremo divertirci nei panni di Eivor, il condottiero vichingo che interpreteremo in questa nuova avventura.

Attenzione! Le informazioni che seguono potrebbero essere considerate spoiler e svelano tutte le ambientazioni di Assassin’s Creed Valhalla. Vi raccomandiamo di interrompere la lettura se non volete anticipazioni.

Assassin's Creed Valhalla

Secondo quanto svelato dal sito, il totale delle cinque mappe che potremo esplorare nel gioco consentirà di avere 140 km² nei quali scorrazzare e intrattenersi con diverse attività. Inoltre, tutte e cinque sono prevalentemente costituite da terraferma (mentre, come ricorderete, in Odyssey abbondavano per ovvi motivi le zone navigabili).

Le mappe saranno quelle della Norvegia (15 km², dove inizierete il cammino), dell’Inghilterra (120km², la principale), della Vinlandia (2,8 km², sarebbe il Nord America), di Asgard (1,56 km²) e di Jotunheim (1,2 km²). Se non temete anticipazioni e volete vederle da vicino anche nelle loro sotto-regioni e nei livelli raccomandati per ciascuna, trovate a questo link tutti i dettagli.

Assassin’s Creed Valhalla è atteso per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 5 dal 19 novembre prossimo, giorno di day-one della console, e vi permetterà di vivere l’epoca in cui i vichinghi hanno tentato l’offensiva contro l’Inghilterra, per stabilire nei suoi territori, al di là della meno ospitale e severa Scandinavia.

Il titolo riprenderà le meccaniche dei precedenti Origins e Odyssey, strizzando l’occhio sia all’avventura che al gioco di ruolo. Per conoscerlo più nel dettaglio vi raccomandiamo la nostra video anteprima con tanto gameplay.