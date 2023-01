Assassin’s Creed Netflix, brutte notizie per la serie TV

Netflix è al lavoro ormai da diversi mesi su una serie dedicata al franchise di Assassin’s Creed, sebbene lo show sia sparito dai radar ormai da troppo tempo.

Dopo l’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) la casa transalpina non ha alcuna intenzione di dire stop alla saga sugli Assassini.

Più in particolare, si è parlato di un primo show con attori in carne e ossa, seguito da una serie animata utile ad arricchire ulteriormente il vasto universo narrativo.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Jeb Stuart, showrunner di Assassin’s Creed di Netflix, a quanto pare ha deciso di abbandonare dalla serie.

La serie TV di Assassin’s Creed di Netflix ha finalmente un aggiornamento dopo oltre due anni dall’annuncio, ma a quanto pare non è dei migliori: lo showrunner della serie, Jeb Stuart, ha infatti lasciato la serie.

Come pubblicato inizialmente da Collider, Stuart ha dichiarato: «Penso che sia stato un po’ per il cambiamento di dirigenti da Los Angeles a Londra, questo ha visto il team del posto ereditare la mia visione invece di sviluppare la propria».

Stuart ha anche elogiato le persone coinvolte da Ubisoft e ha previsto che la serie si rivelerà grandiosa quando uscirà. Ha aggiunto infine che la decisione di separarsi è stata reciproca ed è stato un buon momento per andare avanti per entrambe le parti.

Da quel poco che è stato reso noto, sappiamo che lo show racconterà una storia originale ambientata nell’universo del franchise. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft figurano infine come produttori esecutivi.

I fan di serie TV tratte da videogiochi di successo sanno bene che HBO ha in lavorazione anche lo show live action dedicato a The Last of Us, concepito anche grazie alla collaborazione con Neil Druckmann di Naugthy Dog e Craig Mazin (autore di Chernobyl).

Ma non solo: Assassin’s Creed Jade è stato protagonista in questi giorni per via del leak, e ora è anche possibile scaricare la beta gratis per mobile.