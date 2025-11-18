Lo XIAOMI POCO C85 è in offerta su Amazon a soli 109,90€ invece di 169,90€, con uno sconto del 35%. Questo smartphone vi conquisterà con il suo display da 6,9" a 120Hz, la potente batteria da 6000mAh e la doppia fotocamera AI da 50MP. Un'occasione imperdibile per portarvi a casa tecnologia avanzata a 109,90€, con processore MediaTek Helio G81-Ultra e ben 8GB di RAM espandibili e 256GB di storage.

POCO C85, chi dovrebbe acquistarlo?

XIAOMI POCO C85 è lo smartphone ideale per chi cerca autonomia eccezionale e un display di grande formato senza svuotare il portafoglio. Con il suo sconto del 35%, si rivolge perfettamente a studenti, professionisti in movimento e appassionati di contenuti multimediali che necessitano di un dispositivo affidabile per l'intera giornata.

Questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi desidera prestazioni fotografiche di qualità grazie alla doppia fotocamera AI da 50MP, capace di catturare momenti memorabili con dettagli sorprendenti anche in condizioni di luce variabili. Il design elegante con copertura posteriore curva e il corpo sottile di appena 7,99mm lo rendono perfetto per chi apprezza l'estetica senza compromettere la praticità quotidiana.

XIAOMI POCO C85 vi conquisterà con il suo display da 6,9 pollici con tecnologia AdaptiveSync fino a 120Hz, perfetto per una navigazione fluida e coinvolgente. Dotato del processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, offre 8GB di RAM e 256GB di storage per gestire senza compromessi app e multitasking. La doppia fotocamera AI da 50MP cattura ogni dettaglio con nitidezza straordinaria, mentre la batteria da 6000mAh garantisce un'autonomia eccezionale per accompagnarvi durante tutta la giornata.

