Dopo il finale shock della prima notte di SummerSlam 2025, anche la seconda è stata consegnata agli archivi con dei momenti ancora più memorabili. Ecco il resoconto completo di quando andato in scena in diretta dal MetLife Stadium di New Jersey.

WWE Women's World Championship - Triple Threat Match: Naomi batte Rhea Ripley & Iyo Sky

Ad aprire la seconda notte ci hanno pensato le tre stelle più in voga della divisione femminile di Raw in questo momento. Rhea Ripley è andata vicinissima a reclamare il titolo, ma Naomi ne ha approfittato per schienarla con un roll up e confermarsi campionessa.

WWE Tag Team Championship - Six-Pack TLC Match: Wyatt Sicks battono DIY, Motor City Machine Guns, Fraxiom, Street Profits, Rey Fenix & Andrade

A 25 anni di distanza dal primo, storico TLC in quel di SummerSlam 2000, l'attuale divisione Tag Team di SmackDown ha dato spettacolo con un match adrenalinico e ricco di pazzi spot.

A vincere sono stati i Wyatt Sicks confermandosi campioni di coppia. Chi riuscirà a fermarli?

Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch batte Lyra Valkyria

Nuova musica d'ingresso per Becky Lynch che si conferma campionessa in carica grazie all'interferenza involontaria di Bayley. Come da stipulazione, adesso Lyra non potrà avere alcuna shot al titolo IC femminile fino a quando Becky rimarrà campionessa.

WWE United States Championship - Steel Cage Match: Solo Sikoa batte Jacob Fatu

Vittoria di rapina per Solo Sikoa che si conferma campione grazie all'interferenza dei suoi scagnozzi Talla Tonga, JC Mateo e Tonga Loa. Nonostante la sconfitta, Jacob Fatu si scatena nel post match eseguendo uno spettacolare moonsault dalla cima della gabbia ai danni di JC Mateo e Tonga Loa.

Undisputed WWE Championship - Street Fight Match: Cody Rhodes batte John Cena

Al termine di un match dove è successo veramente di tutto e che ha ampiamente superato lo scontro tra i due a WrestleMania, Cody Rhodes ha sconfitto John Cena diventando per la seconda volta in carriera Undisputed WWE Champion.

Il leader della Cenation, tornato nuovamente tra le fila dei buoni, ha poi stretto la mano e abbracciato l'American Nightmare, sancendo il definitivo passaggio di consegne.

Il ritorno di Brock Lesnar

Non poteva esserci un finale più shock di quanto accaduto. Gli ultimi momenti di Cena a SummerSlam sono stati interrotti dal ritorno di Brock Lesnar, assente dalla WWE dopo ben 2 anni. "The Beast" ha messo al tappeto Cena con la patentata F5 senza proferire alcuna parola.

Dove vedere SummerSlam 2025 in streaming

L'evento è disponibile come sempre on demand sul WWE Network, ma sarà anche trasmesso in chiaro e con commento in italiano su DMAX (canale 52) nelle seguenti date: questa sera e domani sera a partire dalle 21:25.

Immagine di copertina via WWE