WWE SNME: card e come vederlo in streaming

Tutto pronto per una nuova edizione di Saturday Night's Main Event, show storico della WWE adesso diventato un vero e proprio speciale. Ecco l'elenco dei match in programma a Tampa, Florida.

Steel Cage Match: Damian Priest vs Drew McIntyre

La rivalità tra i due ex campioni del mondo non accenna a fermarsi. Questa volta Drew McIntyre e Damian Priest se la vedranno all'interno della patentata gabbia d'acciaio in un match che promette scintille.

World Heavyweight Championship: Jey Uso vs Logan Paul

Reduce dalla grande vittoria a WrestleMania 41, Jey Uso dovrà difendere il titolo dei pesi massimi dall'assalto della megastar dei social nonchè ex United States Champion, Logan Paul. Chi uscirà da Tampa con il titolo attorno alla vita?

CM Punk & Sami Zayn vs Seth Rollins & Bron Breakker

I nuovi alleati di Paul Heyman, Seth Rollins e Bron Breakker, dovranno vedersela contro la strana alleanza composta da Sami Zayn e dal "Best in the World" CM Punk.

John Cena vs R-Truth

R-Truth ha provato in tutti i modi a far ragionare John Cena, ma il 17 volte campione del mondo non vuole abbandonare la sua discesa nel lato oscuro. L'Undisputed WWE Championship, conquistato da Cena a WrestleMania 41, non sarà in palio.

Dove vedere Saturday Night's Main Event in streaming

L'evento sarà disponibile live, e in forma gratuita, tra sabato 24 e domenica 25 maggio a partire dalle 2:00 sul canale YouTube ufficiale della WWE.

Immagine di copertina via WWE