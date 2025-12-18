WWE 2K24 per PlayStation 4 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile di 7,99€ invece di 19,99€, con uno sconto del 60%. Pre-ordinando l'edizione standard riceverete il Nightmare Family Pack con personaggi esclusivi come Cody Rhodes inedito, Dusty Rhodes '76 e Stardust. Il gioco vanta un roster ricchissimo con leggende come Stone Cold Steve Austin e Undertaker, oltre alle attuali Superstar WWE. Non perdete questa occasione per portare a casa WWE 2K24 a soli 7,99€ con il 60% di sconto, con nuovi tipi di match come Casket Match e Ambulance Match, e la modalità La mia FAZIONE per creare le vostre squadre da sogno.

WWE 2K24, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K24 per PlayStation 4 è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di wrestling che desiderano rivivere l'emozione del ring direttamente dal proprio divano. Con uno sconto del 60%, questo titolo rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole immergersi in un roster stellare che spazia dalle leggende immortali come "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, fino alle Superstar contemporanee come Cody Rhodes, John Cena e Roman Reigns. Il gioco si rivolge sia ai fan storici della WWE che ai nuovi appassionati, offrendo contenuti esclusivi come il Nightmare Family Pack incluso nel pre-ordine, perfetto per chi vuole personalizzare la propria esperienza di gioco fin dall'inizio.

Questo titolo soddisfa l'esigenza di varietà e intrattenimento grazie ai numerosi tipi di match inediti, dall'Ambulance Match al Casket Match, fino al Gauntlet Match e al supporto per più Superstar nel Backstage Brawl. La modalità La mia FAZIONE vi permette di costruire la squadra dei vostri sogni, acquisendo carte e competendo online in sfide classificate che metteranno alla prova le vostre abilità strategiche.

WWE 2K24 per PlayStation 4 vi porta sul ring con un roster straordinario che include leggende immortali come Stone Cold Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, insieme alle Superstar attuali come Cody Rhodes e Roman Reigns. Scoprirete nuovi entusiasmanti tipi di match tra cui Ambulance Match, Casket Match e Gauntlet Match, mentre la modalità La mia FAZIONE vi permetterà di costruire il vostro dream team perfetto e competere online.

Con uno sconto eccezionale del 60%, da 19,99€ a soli 7,99€, questo titolo rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling. Il Nightmare Family Pack incluso nel pre-ordine aggiunge ulteriore valore con contenuti esclusivi. Vi consigliamo questo acquisto per vivere l'azione WWE al miglior prezzo disponibile!

