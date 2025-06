Bandai prosegue con slancio l’espansione della linea SH Figuarts dedicata all’universo di One Piece, annunciando una nuova action figure interamente dedicata a Usopp. Il personaggio viene proposto in una versione altamente dettagliata ispirata alla celebre saga di Romance Dawn, arco narrativo che dà ufficialmente inizio alle avventure della ciurma di Cappello di Paglia, tratte dall’iconico manga di Eiichiro Oda.

Usopp - SH Figuarts

Questa figure rappresenta Usopp nel suo aspetto classico pre-time skip, esattamente come appare nelle prime fasi della serie animata. La cura per i dettagli è evidente fin dal primo sguardo: la scultura, l’espressione del viso e la fedeltà al character design originale contribuiscono a restituire in scala tutta la personalità di uno dei membri più simpatici e umani della ciurma. Con un’altezza complessiva di 14,5 cm e realizzata interamente in PVC, questa nuova SH Figuarts unisce qualità costruttiva e versatilità, pensata per soddisfare le esigenze dei collezionisti più attenti.

Il set include una ricca selezione di accessori, tra cui svariate mani opzionali e numerosi volti intercambiabili, che permettono di riprodurre alcune delle espressioni più memorabili del personaggio. Una delle particolarità di questo prodotto è la presenza di un volto aggiuntivo ispirato a Monkey D. Luffy, un dettaglio extra che conferisce ulteriore originalità e valore collezionistico alla figure, rendendola ancora più dinamica nelle esposizioni.

Questa nuova proposta si inserisce in una linea che continua a riscuotere successo tra gli appassionati, offrendo pezzi altamente posabili, rifiniti nei minimi dettagli e perfetti per ricreare le scene più iconiche della saga.

Prezzo e data di uscita

L’uscita della SH Figuarts di Usopp è fissata per dicembre 2025 in Giappone. Per il mercato italiano, la distribuzione sarà curata da Cosmic Group, che ha confermato l’arrivo del prodotto tra febbraio e marzo 2026. Il prezzo indicativo è di circa 60,00 euro, cifra che riflette il livello qualitativo dell’action figure e la ricchezza degli accessori inclusi.