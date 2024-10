Undisputed: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

L'attesissimo Undisputed è finalmente arrivato, e con la sua uscita l'11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, il mondo del pugilato virtuale torna a far parlare di sé. Gli appassionati di combattimenti realistici e sfide intense possono ora mettere alla prova le proprie abilità, grazie a un titolo che promette di ridefinire il genere. Ma cosa rende Undisputed così speciale? Scopriamolo insieme e vediamo dove potete acquistarlo al miglior prezzo!

Undisputed: cos'è e di cosa parla?

Undisputed, sviluppato da Steel City Interactive e pubblicato da Deep Silver, segna un momento storico per gli appassionati di pugilato, essendo il primo gioco del genere con licenza ufficiale dal lontano 2011. Con un roster impressionante di oltre 70 pugili, tra cui leggende della boxe e nuovi talenti, il gioco permette di vivere sfide mozzafiato, grazie a una vasta gamma di 60 colpi individuali e oltre 50 attributi e tratti distinti. Ogni combattimento è unico, grazie a un sistema che tiene conto di movimenti "liberi" e "piantati", influenzando la velocità e l'agilità sul ring.

Una delle novità più interessanti è l’inclusione di un roster femminile, insieme a allenatori e manager ufficiali, rendendo l’esperienza di gioco ancora più completa e immersiva. Inoltre, grazie alla presenza delle principali organizzazioni di pugilato come WBC, WBO e IBF, i giocatori potranno lottare per diventare campioni indiscussi nella modalità carriera.

Undisputed: quando esce?

Undisputed è disponibile dall'11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Dopo un’attesa durata anni e numerosi aggiornamenti durante l’accesso anticipato su Steam, il gioco è ora pronto per offrire un’esperienza completa ai fan del pugilato.

Undisputed: chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di pugilato o semplicemente amate i giochi di combattimento realistici, Undisputed è il titolo che fa per voi. Il realismo dei movimenti, la varietà di colpi e la presenza di pugili leggendari rendono ogni incontro un’esperienza appassionante e imprevedibile. Anche chi non ha mai provato un gioco di boxe potrà trovare in Undisputed un titolo accessibile, grazie a diverse modalità di difficoltà e la possibilità di allenarsi e migliorare le proprie abilità.

Il multiplayer consente fino a quattro giocatori di sfidarsi in avvincenti incontri, mentre la modalità carriera offre un percorso avvincente per diventare il miglior pugile al mondo. Che siate esperti o nuovi nel genere, Undisputed vi terrà incollati allo schermo.

Undisputed: quanto costa e dove acquistarlo

Se non vedete l'ora di provare Undisputed, ecco dove potete acquistarlo al miglior prezzo:

PS5

Amazon - Standard Edition | 60,98€

Amazon - Deluxe WBC Edition | 80,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Deluxe WBC Edition | 80,98€

MediaWorld - Standard Edition | 60,99€

Xbox Series X

Amazon - Standard Edition| 60,98€

Amazon - Deluxe WBC Edition | 80,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Deluxe WBC Edition | 80,98€

PC

In alternativa, potete approfittare delle gift card scontate su siti come Instant Gaming o Eneba, riducendo ulteriormente il costo totale del gioco. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di salire sul ring e vivere l’esperienza di pugilato più realistica degli ultimi anni.

Assicuratevi la vostra copia di Undisputed e preparatevi a diventare il campione indiscusso!