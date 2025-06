Ci separano pochi giorni da COMICON Bergamo 2025. La terza edizione, in programma dal 20 al 22 giugno presso la Fiera di Bergamo, arriva dopo il successo del 2024, che ha visto la partecipazione di 35.000 visitatori, si conferma come uno degli eventi di riferimento per il fumetto e la cultura pop nel Nord Italia. Anche quest'anno quindi gradi spazio alle mostre e al programma culturale COMICOFF. Vediamo nel dettaglio l’allestimento di sette prestigiose mostre dedicate al fumetto e il programma di imperdibili appuntamenti diffusi anche a Brescia e a Milano fino al 19 luglio.

DRAWING POWER. The art of Liberatore

Un posto d’onore negli spazi della Fiera di COMICON Bergamo sarà riservato all’autore Magister dell’edizione 2025, Tanino Liberatore, che il festival celebra con una retrospettiva completa dedicata al maestro dell'illustrazione e del fumetto italiano. Con il titolo DRAWING POWER. The art of Liberatore, la mostra ripercorre la carriera dell'artista, dalle copertine per dischi e romanzi ai lavori per il cinema e la moda, passando per l’iconico fumetto RanXerox, svelando i diversi volti del suo stile inconfondibile e la sua capacità di creare immagini dirompenti. In esposizione, tavole originali, bozzetti, studi di personaggi e materiali che testimoniano la potenza del tratto e la visione provocatoria di un artista che ha contribuito a definire l'estetica post-punk anni Ottanta, in Italia e nel mondo.

La mostra presenta inoltre, per la prima volta, una selezione di concept art create per i film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (grazie a cui vinse il Premio César per i Migliori Costumi) e Lezione 21 di Alessandro Baricco, insieme ad alcuni recenti dipinti con oli e acquerelli di grande formato. Un'occasione imperdibile per scoprire o riscoprire un artista che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dell'illustrazione.

Gigi Cavenago. Visioni di segni e colori

Nel cuore pulsante dell'immaginario contemporaneo, tra incubi urbani e visioni ancestrali, si muove l’universo visivo di Gigi Cavenago, uno dei più talentuosi e spettacolari fumettisti italiani dei nostri tempi e autore del poster di COMICON Bergamo 2025.

Fresco dell’esperienza come art director di un episodio della nuova stagione della serie animata Love, Death & Robots, Cavenago ha portato nei fumetti una carica espressiva che lo ha reso una firma riconoscibile: plastico, capace di dare volume e corpo alle emozioni dei personaggi, riempito da colori caldi che caricano l’immagine di carisma e potenza. La mostra, articolata in un percorso tematico e cronologico, attraversa i momenti chiave della sua produzione, dalle atmosfere fantascientifiche di Orfani, alle tinte gotiche e di Dylan Dog: Mater Dolorosa, fino all’elegante magia di The Magic Order, realizzato con lo sceneggiatore Mark Millar. Un omaggio a un grande artista del disegno, e un viaggio nelle nuove forme dell’immaginario pop contemporaneo.

Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell'illustratore

La carriera dell’illustratore e scrittore per ragazzi, l’inglese Thomas Taylor, che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale e che ha incantato i lettori di tutto il mondo con la sua serie di romanzi per ragazzi Malamander, verrà celebrata a COMICON con la mostra Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell'illustratore. I visitatori potranno ammirare illustrazioni originali, bozzetti e studi di personaggi, scoprendo il processo creativo che ha portato alla nascita di mondi fantastici e creature indimenticabili, capaci di affascinare lettori di tutte le età.

I mondi action di Giovanni Timpano. Da Call of Duty a Batman, sfrecciando con Ferrari

Per la prima volta COMICON presenta un'esposizione retrospettiva dedicata a Giovanni Timpano, talento italiano che ha conquistato la scena del fumetto internazionale. La mostra esplora il suo percorso artistico, dalle celebri serie americane come Batman/The Shadow fino alla creazione di mondi per iconici franchise videoludici e brand internazionali. Il suo stile, un mix di dettaglio meticoloso ed eleganza cinematica, lo ha portato a collaborare con giganti dei videogiochi come Call of Duty, per il quale è da anni il disegnatore ufficiale dei fumetti per Call of Duty Mobile, e con brand globali come Ferrari o NBA. Milioni di lettori ogni mese seguono le sue storie a fumetti, rendendolo uno degli artisti più letti al mondo. Un'occasione unica per ammirare da vicino l'evoluzione di uno dei più talentuosi maestri del fumetto d’azione.

Piume & Inchiostro. Mogiko e I Segreti del Paradiso

Il segno, lo stile e l'immaginario di Mogiko, la mangaka italiana di maggior successo degli ultimi anni. Un viaggio alla scoperta del mondo intrigante e unico di Black Letter, tra figure angeliche e tenebre interiori, per celebrare il nuovo capitolo della saga mystery che ha conquistato i lettori.

40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame

Per celebrare il 40° anniversario dell'arrivo in Italia del primo librogame, l'epopea di Lupo Solitario, la saga ideata da Joe Dever che ha ridefinito il concetto di lettura attiva, COMICON presenta la mostra 40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame, un viaggio interattivo nel cuore della narrativa. I visitatori avranno l'opportunità di ripercorrere la storia di questo genere letterario rivoluzionario, dalle sue origini fino alla sua moderna rinascita. L'esposizione offrirà un viaggio nel mondo di Lupo Solitario, presentando edizioni rare, illustrazioni iconiche che hanno plasmato l'immaginario di intere generazioni e approfondimenti sui racconti avvincenti che hanno reso i lettori i veri protagonisti delle loro avventure.

IMAGO 2025. I vincitori del Concorso di Fumetto e Grafica

ll Concorso di Fumetto e Grafica IMAGO 2025 è giunto alla sua 26ª edizione. Promosso da COMICON e sostenuto da Caffè Borbone, quest’anno ha chiesto ai partecipanti di creare opere sul tema "#GenerazioneDigitale: Da grandi tecnologie derivano grandi responsabilità!”. Questa scelta è particolarmente significativa poiché il 2025 è stato designato Anno europeo dell'educazione alla cittadinanza digitale.

Il Concorso IMAGO è nato nell’ambito dell’Associazione Culturale IMAGO, da un’idea dello scrittore Maurizio Ponticello, viene indetto ogni anno allo scopo di incentivare la ricerca e la sperimentazione nel disegno, nel fumetto e nella grafica con l’obiettivo di favorire forme di linguaggio espressivo moderne e creative, a cui partecipano ogni anno tanti studenti, hobbisti e appassionati. Anche nel 2025 il concorso si è rivolto come da tradizione ai giovani creatori di fumetti e illustrazioni non professionisti, divisi in due categorie di opere (Fumetto breve e Disegno/Grafica/Illustrazione) a loro volta divise per fasce di età under e over 16.

Questa mostra espone i lavori dei 12 vincitori e vincitrici del concorso, ovvero gli autori o autrici primi tre classificati in ciascuna delle quattro diverse categorie e votati dal pubblico di COMICON Napoli, oltre ai 4 vincitori del PREMIO SPECIALE COMICON. Il concorso è sostenuto da Caffè Borbone, e organizzato in collaborazione con Scuola Italiana di Comix, Centro Studi ILAS, Gino Ramaglia, Trudi, XP-Pen, Tunué, Editrice il Castoro, Accademia Drosselmeier, Inkomics Café, Matrici Associazione culturale ed il GameCon Salone Internazionale del Gioco e del Videogioco; con il Patrocinio dell’associazione Autori di Immagini e con il Patrocinio morale della Direzione Generale dell’USR Campania del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

COMICONOFF 2025

11 giugno - ore 21.00, Alibi (Milano) - MEGLIO DI NIENTE - OPEN MIC

Sette comici, una line-up avvolta nel mistero e un solo, spietato microfono al centro del palco. Benvenuti a "Meglio di niente - Open Mic", la serata dove la comicità è un'esplosione di battute inedite, geniali improvvisazioni e momenti di puro caos. A tenere le fila (o almeno a provarci) ci pensa Stefano Fava, pronto a guidarvi in un'esperienza imprevedibile e tutta da ridere. L'unica regola? Essere pronti a tutto. Ingresso GRATUITO (cons. obbligatoria), consigliato dai 16+.

14 giugno – ore 10.00, Biblioteca di Romano di Lombardia (Bergamo) - Bookclub: Andiamo a Fumettare! Invisibile di Brenna Thummler

Il club del fumetto in biblioteca invita i giovani lettori tra i 10 e i 12 anni a esplorare l'universo di "Invisibile" di Brenna Thummler. Ci immergeremo nella storia di Marjorie, una tredicenne che si sente invisibile e la cui vita cambia incontrando Wendell, un fantasma che le insegna a trovare il suo posto. Oltre a leggere e discutere il fumetto, i partecipanti avranno l'opportunità di sprigionare la propria creatività. Con matita e fogli, creeremo insieme la nostra fanzine dedicata al mondo dei fumetti, trasformando la passione per le storie in vignette in un'esperienza interattiva e divertente. In collaborazione con Rete Bibliotecaria Bergamasca e Centro Andrea Pazienza. Ingresso gratuito.

15 giugno - 14.30 > 18.30, Sisi Bubble Tea (Bergamo) - Performance: KPOP party - BG City Edition

Vuoi passare un pomeriggio all'insegna del KPOP a Bergamo? Ti aspettiamo da Sisi Bubble Tea! Con l'acquisto di un bubble tea o bibita avrai subito una card in omaggio. E se il bubble tea non fa per te, ti aspettiamo nel pomeriggio per la nostra random dance. In collaborazione con K POP events Bergamo. Ingresso gratuito.

16 giugno - 17:00 > 19:00, Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi (Bergamo) - Talk: Il Misterioso Papero del Giappone: Evento speciale con l'autore Daw

Sei pronto a incontrare Daw? Partecipa al talk e live drawing per la presentazione del suo nuovo fumetto, "Il Misterioso Papero del Giappone", un evento creato in collaborazione con il Comune di Bergamo. Preparati a conoscere un solitario guerriero azzurro che, tra demoni e ninja, prende tutto (ma proprio tutto) alla lettera. Un'avventura esilarante in quasi 200 pagine. Non mancare per scoprire decine di pagine inedite e vedere l'autore all'opera dal vivo!

16 - 18 giugno 9.30 > 18.30, Gummy Industries (Brescia) - Mostra: Viviamo in un mondo di genere?

Una mostra realizzata da Medicus Mundi Italia con la Scuola Internazionale di Comics, che usa l’illustrazione e il fumetto per raccontare i temi sociali e valorizzare le diversità. Le immagini sono un linguaggio universale, utilizzato da migliaia di anni per farsi comprendere da tutti, senza distinzioni di alcun genere. Nella contemporaneità hanno perso questo scopo i graffiti nelle grotte e gli affreschi nelle chiese, ma il disegno è ancora un modo diretto e senza filtri per raccontare le molteplicità e le diversità di storie, di vissuti e di personalità, favorendo così la costruzione di uno sguardo e di una società che le comprenda e valorizzi. Per inaugurare la mostra, il 16 giugno alle 18, ci sarà una tavola rotonda in cui gli illustratori e fumettisti Marcella Onzo e Mattia Riami dialogheranno con Marta Comini, direttrice di Scuola Comics di Brescia sul tema. In collaborazione con Scuola Internazionale di Comics. Ingresso gratuito.

17 giugno - ore 21.00, Edoné (Bergamo) - Evento: COMICON QUIZ - Metti alla prova la tua conoscenza del fumetto e della cultura pop!

L'Edoné di Bergamo ospiterà una serata quiz dedicata al mondo dei fumetti e della cultura pop. I partecipanti potranno mettere alla prova le proprie conoscenze e concorrere per vincere esclusivi premi Comicon. L'evento mira a offrire un'occasione di aggregazione e divertimento per gli appassionati del genere. In collaborazione con il Cervellone. Ingresso gratuito.

18 giugno - ore 21.00, Edoné (Bergamo) - Evento: ROTTINCUORE - Il Discofilm di Romina Falconi

Questo mediometraggio ti trascinerà in un viaggio viscerale che fonde musica, teatro e psicologia. Vedrai una seduta di gruppo corale in cui dodici "peccatori" condividono le loro storie più intime, tutte ispirate all'omonimo concept album dell'artista. Un'opera cruda e poetica, perfetta per esplorare le profonde fragilità dell'animo umano. In collaborazione con Arcigay Bergamo e Freak and Chic. Ingresso gratuito.

19 giugno - 19 luglio - dal martedì al sabato 14.00 > 19.00, Spazio Uau (Brescia) - Mostra: Undergrowth di OuchBrush

UNDERGROWTH è una raccolta di tavole che racconta in maniera caotica e disordinata una visione della realtà un po’ punk, un po’ infantile, i cui protagonisti sanno che, in un mondo che va a rotoli, l’unica cosa che resta è stare insieme. Adriana aka OuchBruh è un’illustratrice di Brescia classe 2001. Realizza illustrazioni per l’editoria, giochi da tavolo, progetti musicali ed eventi, senza mai abbandonare l’autoproduzione, che la porta a sbanchettare in giro per diversi festival durante l’anno e collaborare con amici illustratori, fumettisti, grafici, writer. Inaugurazione alle 18.00. In collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Brescia. Ingresso gratuito.

19 giugno 17:00 >18:30 Biblioteca Civica Angelo Mai (Bergamo) - Talk: Tanino Liberatore: La Potenza del Segno, dalla matita al digitale

Grazie alla collaborazione col Comune di Bergamo, in un incontro imperdibile, il Magister di COMICON 2025, Tanino Liberatore, ripercorre la sua straordinaria carriera, un viaggio potente e viscerale nel cuore del fumetto e dell'illustrazione. Partendo dalle suggestioni della sua ultima mostra, visitabile a COMICON Bergamo, il maestro si confronterà con il pubblico sulla natura e l'evoluzione del suo tratto inconfondibile. Dalla rivoluzione underground di RanXerox all'impatto sulla cultura visiva internazionale, un dialogo sulla forza anatomica, la narrazione cruda e la bellezza brutale che hanno reso il suo segno un'icona immortale, capace di transitare dalla carta al digitale mantenendo inalterata la sua dirompente energia creativa. Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione off@comicon.it

19 giugno - 18.30, Biblioteca di Romano di Lombardia (Bergamo) - Bookclub: Comics Club! Maldestro dalla nascita di Yaro Abe

Il club del fumetto in biblioteca invita i ragazzi tra i 10 e i 12 anni a esplorare "Maldestro dalla nascita" di Yaro Abe, un manga autobiografico che racconta con umorismo e delicatezza l'infanzia e la giovinezza dell'autore, le difficoltà nel prendere in mano la propria vita e nel superare la propria "comfort zone". Ogni mese, i partecipanti leggeranno e discuteranno il fumetto, condividendo le proprie interpretazioni. Inoltre, il club offre l'opportunità di creare una fanzine dedicata al mondo dei fumetti, stimolando la creatività e l'espressione personale. Un'occasione unica per immergersi in una storia toccante e divertente, e per dare vita alle proprie passioni artistiche. In collaborazione con Rete Bibliotecaria Bergamasca e Centro Andrea Pazienza. Ingresso gratuito.

19 giugno - 22 giugno - ore 08.00 - 1.00, Circolino (Bergamo) - Mostra: Baudoin, il viaggio di Edmond

Inaugurazione della mostra dedicata all'acclamato fumettista francese Edmond Baudoin. L'esposizione offre un'immersione nell'universo artistico e personale di Baudoin, celebre per il suo stile unico che intreccia narrazione e disegno. I visitatori saranno guidati in un percorso emozionale e visivo che esplora le sfumature dell'identità, della memoria e della condizione umana. Un'occasione imperdibile per scoprire il lavoro di un maestro del fumetto contemporaneo. Inaugurazione alle 19:30. Ingresso gratuito.

28 giugno - ore 10:00, Biblioteca di Cologno al Serio Spazio Cultura Civico 5 - Bookclub: Manga o non Manga

Appassionato di manga, fumetti e graphic novel? "Manga o non Manga" è il club di lettura che fa per te! Fondato da Giorgio Nozza e Jasmine Zerbini, il gruppo si riunisce ogni sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00 presso la Biblioteca comunale di Cologno al Serio per confrontarsi su questi generi. A giugno, le letture scelte sono "Sandman" di Neil Gaiman e "I maestri dell'orzo" di Jean Van Hamme e Francis Vallès. Ingresso gratuito.

