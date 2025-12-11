Il Trust Ymo II, set completo di tastiera e mouse wireless silenziosi, è in offerta su Amazon con uno sconto del 24%. Questo kit senza fili è perfetto per chi cerca comfort e produttività: tastiera con layout QWERTY italiano, tasti a profilo ribassato e resistenza agli schizzi, abbinata a un mouse ambidestro con DPI regolabile. Approfittate subito dell'offerta a 18,99€ invece di 24,99€ e godetevi 5 anni di garanzia per lavorare in totale tranquillità.

Trust Ymo II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Ymo II è la soluzione ideale per chi cerca un set tastiera e mouse wireless che coniughi funzionalità e rispetto per l'ambiente circostante. Vi risulterà perfetto se lavorate in uffici condivisi o open space, dove il rumore può diventare fonte di distrazione: grazie ai tasti e pulsanti silenziosi, potrete lavorare senza disturbare i colleghi e mantenendo alta la concentrazione. È particolarmente consigliato a studenti, professionisti del settore impiegatizio e a chiunque passi molte ore al computer, apprezzando il comfort dei tasti a profilo ribassato e l'angolazione regolabile che previene l'affaticamento durante lunghe sessioni di digitazione.

Questo set risponde perfettamente alle esigenze di chi desidera liberarsi dai cavi mantenendo un'ampia libertà di movimento fino a 10 metri, ideale sia per configurazioni desktop che per chi utilizza il laptop in diverse postazioni della casa o dell'ufficio. La resistenza agli schizzi della tastiera vi proteggerà da piccoli incidenti quotidiani, mentre il mouse ambidestro con DPI regolabile (800-1600) si adatta alle vostre preferenze personali. Con un unico ricevitore USB per entrambi i dispositivi e una garanzia di ben 5 anni, rappresenta un investimento duraturo per chi cerca affidabilità e praticità senza compromessi, ora disponibile con uno sconto del 24%.

Il Trust Ymo II è un set completo con tastiera e mouse wireless silenziosi che vi libera dai cavi grazie a un unico ricevitore USB e una portata di 10 metri. La tastiera presenta tasti a profilo ribassato con layout italiano QWERTY, angolazione regolabile ed è resistente agli schizzi per proteggervi dagli incidenti quotidiani. Il mouse ambidestro vi permette di regolare la sensibilità tra 800 e 1600 DPI.

