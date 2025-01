Trasforma la tua esperienza di guida virtuale con questo volante Logitech, oggi IN OFFERTA!

Logitech G G29 Driving Force è il volante da corsa che trasforma ogni gara virtuale in un'esperienza ultra-realistica. Se siete appassionati di sim racing e volete sentire ogni curva, derapata e sconnessione dell’asfalto, questa è l’occasione perfetta per migliorare la vostra postazione di guida! Oggi potete portarvelo a casa a soli 239,99€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo recente di 260,58€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca il massimo della precisione e del realismo.

Grazie al Force Feedback a doppio motore, Logitech G29 Driving Force vi permette di percepire ogni dettaglio della pista: dalle vibrazioni dei cordoli alle perdite di aderenza improvvise. Il volante in pelle cucita a mano e gli ingranaggi elicoidali garantiscono una guida fluida e silenziosa, offrendovi un controllo senza compromessi. Con una rotazione di 900°, potrete affrontare ogni curva con la stessa precisione di una vera auto da corsa.

Il set include pedali regolabili con acceleratore, freno e frizione, progettati per riprodurre la reale resistenza alla pressione, garantendo frenate precise e reattive. Inoltre, è possibile abbinarlo alla leva del cambio Driving Force Shifter, per un’esperienza ancora più autentica. Compatibile con PlayStation e PC, è il volante ideale per titoli come Gran Turismo, F1 e Assetto Corsa.

Se volete portare le vostre gare a un livello superiore, Logitech G G29 Driving Force è l'acquisto giusto. Approfittate ora dell'offerta e portate a casa questo volante da corsa a soli 239,99€, prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori volanti gaming per ulteriori consigli.